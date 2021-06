Francia-Germania, le probabili e dove vedere

Due delle grandi favorite per la vittoria finale subito una contro l’altra nella prima giornata del Gruppo F di Euro 2020. Sfida ricca di storia e fascino quella tra Francia e Germania , con in palio tre importantissimi punti in chiave qualificazione nel girone che comprende anche Ungheria e Portogallo.

Il grande dubbio in casa Francia riguarda il ruolo di centravanti, con Deschamps che scioglierà solo all’ultimo il ballottaggio tra Benzema e Giroud , con l’attaccante del Real Madrid – al ritorno in nazionale – che alla fine dovrebbe spuntarla, anche se tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. In casa Germania non dovrebbe giocare titolare Goretzka, ancora non del tutto recuperato; tridente composto da Müller, Gnabry, Havertz.

Ct Francia: "La tecnica non basterà, parte atletica importante"

"In partite come quelle di domani sera la tecnica conta molto, spesso fa la differenza, ma sarà anche una sfida in cui la parte atletica ha un ruolo importante. I tedeschi sono preparati per questo tipo di battaglie". Il Ct della Francia Didier Deschamps esordisce così in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Germania. "Come si ferma il loro trio d'attacco? Chiedete a Joachim Loew quale sarà il piano per bloccare il nostro. Gli attaccanti tedeschi sono piuttosto mobili: Havertz riesce a coprire tutto il fronte d'attacco, Gnabry si lancia in profondità, poi ci sono Werner o Sané. Sarà necessario limitare il loro raggio d'azione, puntando sul collettivo, ma anche agendo sui singoli", ha concluso il Ct della Francia.

Ct Germania: "C’è tensione positiva e fame di vittoria"

"Ci siamo preparati molto bene nelle ultime due settimane e abbiamo fatto alcuni passi nella giusta direzione. C'è una buona atmosfera nella nostra squadra, ma c'è anche molta ambizione e gusto per l'azione. Siamo ben preparati e non vediamo l'ora di iniziare". Così Joachim Loew, ct della Germania, in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio nell'Europeo contro la Francia, a Monaco di Baviera. "Si sente una tensione positiva, c’è una grande attesa. Finalmente si comincia. Dentro sono molto calmo e sereno. Lo spirito di squadra è ottimo. Tutti sono molto, molto affamati di successo e questo mi rende fiducioso", ha concluso il Ct tedesco.