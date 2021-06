Italia-Svizzera, dove vedere la partita in tv

Seconda giornata del girone A di Euro 2020, l'Italia sfida la Svizzera dopo il successo all'esordio contro la Turchia: tutte le informazioni su come vedere la partita dell'Olimpico in tv

Dopo la grande vittoria ottenuta all'esordio contro la Turchia, l'Italia si prepara a giocare la sua seconda partita in questi Europei. All'Olimpico, questa volta, arriva la Svizzera, con gli azzurri di Mancini che avranno a disposizione il primo match point per chiudere il discorso qualificazione, in attesa della terza e ultima sfida della fase a gironi in programma domenica 20 giugno contro il Galles. Il girone A vede l'Italia da sola al primo posto a quota 3 punti, con la Turchia ovviamente ultima a quota 0. La Svizzera, invece, è a un punto al pari del Galles dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nella gara d'esordio.