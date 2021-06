La decisione del governo inglese in accordo con la Uefa: le semifinali e la finale di Euro2020 potranno accogliere fino al 75% della capienza dello stadio. Saranno quindi ammessi oltre 60.000 spettatori. La richiesta dell'Uefa è quella di consentire ai tifosi di avere una bolla di 24 ore al posto dei dieci giorni di quarantena previsti

Oltre 60.000 spettatori saranno ammessi a Wembley per le semifinali e la finale di Euro2020, in programma il 6-7 e l'11 luglio. Lo ha annunciato il Governo inglese. La capienza dell'impianto londinese che ospiterà l'ottavo di finale tra Italia e Austria aumenterà dunque al 75%.

Le cosiddette Final Four di Euro2020 vedranno quindi la più grande folla riunita in un evento sportivo nel Regno Unito negli ultimi 15 mesi. Nella fase a gironi l'impianto londinese ha accolto 22.500 spettatori, un quarto della capienza totale, mentre dagli ottavi di finale era già stato deciso che questo numero potesse raddoppiare. Italia-Austria, sabato 26 giugno, si giocherà infatti davanti a 45mila spettatori, il doppio di quanti hanno potuto assistere alle partite dell'Inghilterra con Croazia, Scozia e Repubblica Ceca.

Inghilterra, il Segretario alla Cultura Dowden: "Momento indimenticabile della nostra ripresa"

Le prime parole del Segretario alla Cultura Oliver Dowden: "Siamo entusiasti dell'accordo sul pubblico per semifinali e la finale di Euro 2020. Abbiamo lavorato in stretto contatto con UEFA e FA per garantire l'adozione di misure sanitarie anti Covid rigorose e rigide, consentendo allo stesso tempo a un maggior numero di tifosi di tornare a seguire le partite dal vivo. Sarà un momento indimenticabile nella ripresa dell'intero Paese".