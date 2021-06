Germania-Ungheria, le probabili formazioni

A Monaco di Baviera la Germania affronta l'Ungheria, per l'ultima giornata del girone F di Euro 2020. Fuori Muller per infortunio, Loew lancia Sanè. Rossi conferma l'undici che ha fermato la Francia. Le probabili formazioni e tutte le informazioni su come guardare la partita in tv Condividi:

Ultima giornata del girone F, due gare decisive con in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Ancora tutto da decidere: la Francia comanda il gruppo con 4 punti, Portogallo e Germania ne hanno 3 ma anche l'Ungheria è in corsa con un punto. Si decide tutto negli ultimi 90 minuti, con due gare che si giocheranno in contemporanea. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera, la Germania affronterà l'Ungheria. Dopo la sconfitta all'esordio con la Francia, la Nazionale di Loew si è riscattata battendo il Portogallo per 4-2 grazie a un'ottima prova. L'Ungheria, invece, ha perso la prima contro la squadra di Cristiano Ronaldo, ma poi ha compiuto un'impresa pareggiando contro la Francia.

Le probabili formazioni approfondimento Problema al ginocchio, Muller out con l'Ungheria Joachim Loew conferma il 3-4-3 già schierato nelle prime due gare. Rispetto alle scorse partite cambierà qualcosa in attacco, dove Muller è indisponibile per un problema al ginocchio: al suo posto ci sarà Sané. Per il resto confermati Havertz e Gnabry. A guidare il centrocampo ci saranno i soliti Gundogan e Kroos, con Kimmich e Gosens esterni. In difesa Ginter, Hummels e Rudiger davanti a Neuer. L'Ungheria, invece, scende in campo con la stessa formazione che ha fermato la Francia sull'1-1: 3-5-2 con Szalai e Sallai in avanti. Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sané, Gnabry, Havertz. Ct. Loew Ungheria (3-5-2): Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Négo, Kleinheisler, Ádám Nagy, Schafer, Fiola; Ád. Szalai, Sallai. Ct. Rossi

Ct Germania: "Troveremo pochi spazi, servirà pazienza" approfondimento In 12 sono agli ottavi: tutti gli accoppiamenti La Nazionale tedesca ha bisogno di una vittoria per assicurarsi la qualificazione, ma Joachim Loew sa che non sarà una partita semplice: "Gli ungheresi sono maestri nel difendersi, dovremo mantenere la concentrazione alta per 90 minuti. Loro saranno più bassi rispetto al Portogallo e troveremo pochi spazi. Bisognerà giocare in velocità e avere pazienza, lo stesso Portogallo contro l'Ungheria ha sbloccato il risultato all'83'. Hanno ancora una possibilità di qualificarsi e proveranno a sfruttarla", le parole del Ct della Germania. Ct Ungheria: "Come al luna park, inseguiamo la prima vittoria" Marco Rossi, dopo il pareggio con la Francia, cerca un'altra impresa: "Abbiamo un girone di ferro, definito 'della morte', con tre squadre che possono benissimo arrivare in semifinale. Ci sentiamo come al luna park, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Siamo qui per disputare una partita di alto livello e cercheremo di tornare da Monaco con la prima vittoria in questo torneo. È evidente che la prima squadra date per eliminata è l'Ungheria ed è difficile non essere d'accordo. Essere arrivati qui è un traguardo importante, nel 2018 non sembrava avessimo le carte in regola per qualificarci. Ma siamo andati avanti e ce l'abbiamo fatta", ha dichiarato il Ct dell'Ungheria.