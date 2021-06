Portogallo-Francia, le probabili formazioni

Fernando Santos si affida al 4-3-3 guidato da Cristiano Ronaldo. Altra esclusione in vista per Joao Felix. Deschamps lancia Koundè e ritrova Lucas Hernandez in difesa. Chance per Tolisso a centrocampo. In attacco conferma per Griezmann con Mbappé e Benzema. Start alle 21, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 252 EUROPEI, CLASSIFICHE E SITUAZIONI GIRONE PER GIRONE Condividi:

Nella seconda giornata hanno fatto un notevole passo indietro rispetto alle vittorie collezionate all'esordio in Euro 2020, ora giocano una sfida fondamentale per il loro cammino nella competizione. Portogallo e Francia completano la loro fase a gironi sfidandosi questa sera alle 21 alla Puskas Arena di Budapest. La nazionale di Deschamps è già qualificata agli ottavi grazie ai suoi 4 punti ma la posizione di arrivo è tutta da definire. Quella di Fernando Santos ha 3 punti e con una vittoria potrebbe scavalcare i Bleus. Fischio d'inizio alle 21, con un occhio anche al risultato dell'altra partita del girone tra Ungheria e Germania.

Le probabili formazioni leggi anche Dembélé si dovrà operare: fuori più di 4 mesi Nel Portogallo, Fernando Santos va verso il 4-3-3: a centrocampo uno tra Sergio Oliveira e Renato Sanches prenderà il posto di William Carvalho accanto a Danilo e Bruno Fernandes, mentre Fonte si gioca una maglia con Pepe accanto a Ruben Dias al centro della difesa. In attacco, altra esclusione in vista per Joao Felix: favorito il tridente formato da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Novità in vista per la Francia. Pavard, apparso in difficoltà contro l'Ungheria, potrebbe lasciare il posto a Koundè sulla corsia destra della difesa. A sinistra si rivedrà Lucas Hernandez al posto di Digne. Possibile chance da titolare per Tolisso al posto di Rabiot a centrocampo. Certezze in attacco, dove è finito ko Dembelé: fiducia a Griezmann, a segno contro l'Ungheria, alle spalle della coppia Mbappé-Benzema. Portogallo (4-3-3) probabile formazione: Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Ct: Fernando Santos Francia (4-3-1-2) probabile formazione: Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Griezmann; Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps

Ct Portogallo: "Non dovremo fare calcoli" vedi anche Ronaldo-Kroos, cosa si sono detti a fine partita? Contro Mbappè e compagni il Portogallo "non dovrà fare calcoli". Parola del ct Fernando Santos. "Non sappiamo cosa accadrà tra Germania e Ungheria. Dipende tutto da noi, dobbiamo fare bene il nostro lavoro". Con una battuta per stemperare la tensione: "Se penso di fare molti cambiamenti? Forse li sostituirò tutti - sorride - contro la Francia bisognerà essere forti in tutti gli aspetti della partita, lottare e correre più di loro". Alle spalle c'è il 2-4 contro la Germania. "Non eravamo noi. Quando subisci quattro gol, qualcosa non va. Tutte le squadre che vogliono vincere devono lottare bene e difendere bene. Dobbiamo migliorare il nostro livello di concentrazione e intensità".

Ct Francia: "Pensiamo a noi, non a eliminare Portogallo" approfondimento In 12 sono agli ottavi: tutti gli accoppiamenti Ricetta semplice, quasi scontata, quella proposta in conferenza stampa da Didier Deschamps: "Loro fanno molto affidamento sui gol di Cristiano Ronaldo - ammette - è andato a segno nelle prime due partite dei lusitani, dobbiamo cercare di limitarlo. Sarà una partita di alto livello: conosciamo i punti di forza del Portogallo e loro conoscono i nostri". Ma "eliminare il Portogallo non può essere una motivazione - aggiunge - la nostra ambizione è quella di ottenere il miglior risultato possibile domani. Dobbiamo pensare a noi". Sguardo oltre la fase a gironi: "Dagli ottavi sarà una competizione nuova, con le carte rimescolate, e le impressioni della partenza forse non sono le stesse dopo".