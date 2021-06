Verratti titolare: le probabili di Italia-Austria

Verratti avanti nel ballottaggio con Locatelli, in difesa Di Lorenzo e Acerbi. Il Ct Foda recupera Hinteregger e pensa alla mossa Grillitsch a uomo su Jorginho, in avanti Arnautovic. Italia-Austria, in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ITALIA-AUSTRIA, LE SCELTE DI MANCINI Condividi:

Una sfida da dentro o fuori, la prima per gli azzurri in questo Europeo. L'Italia di Roberto Mancini affronta l’Austria a Wembley, fischio d’inizio alle ore 21 – in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite –, in palio l'approdo ai quarti dove la vincente affronterà una tra Belgio e Portogallo.

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Mancini: "Divertiamoci, voglio tornare a Wembley" Mancini alla vigilia ha detto di avere ancora qualche dubbio, ma alla fine le scelte dovrebbero essere in linea con quanto provato alla vigilia. In porta sempre Donnarumma, in difesa a destra spazio a Di Lorenzo – preferito a Toloi – al posto dell’infortunato Florenzi, al centro Bonucci con Acerbi, a sinistra gioca Spinazzola. A centrocampo certi del posto Barella e Jorginho, per l’altra maglia da titolare ballottaggio tra Verratti e Locatelli con il primo però favorito; in attacco torna il tridente titolare con Berardi a destra, Immobile al centro e Insigne a sinistra. ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.