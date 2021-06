Italia-Austria, dove vedere il match in tv

Per gli azzurri, dopo il primo posto nel gruppo A, a Wembley inizia la fase a eliminazione diretta degli Europei. Di fronte l'Austria che ha chiuso al secondo posto nel gruppo C alle spalle dell'Olanda. Calcio d'inizio ore 21.00, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

Il percorso agli Europei dell'Italia entra nel vivo. Parte da Wembley la fase a eliminazione diretta per gli azzurri che vogliono confermare quanto fatto nelle tre partite precedenti dove sono arrivati tre successi, senza subire gol. L'avversaria della Nazionale sarà l'Austria che si è qualificata come seconda nel gruppo C, alle spalle dell'Olanda. In caso di vittoria, il gruppo di Mancini affronterà la vincente tra Belgio e Portogallo che giocheranno domenica a Siviglia.