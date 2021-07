Comincia il programma dei quarti di finale, con la sfida a San Pietroburgo tra Svizzera e Spagna. Fischio d'inizio alle ore 18 e diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Chi passerà il turno tra queste due squadre affronterà in semifinale la vincente di Italia-Belgio EURO 2020, IL TABELLONE COMPLETO Condividi:

Comincia il programma dei quarti di finale, con la sfida delle ore 18 a San Pietroburgo tra Svizzera e Spagna. Da una parte gli uomini di Vladimir Petkovic, che hanno sorpreso tutti eliminando agli ottavi la Francia, considerata la grande favorita di questa competizione. Dall'altra la Spagna di Luis Enrique, partita in sordina ma in grande crescita nelle ultime gare (in particolare le ultime due, dove ha rifiliato 5 reti alla Slovacchia e 5 alla Croazia). Partita molto importante anche per gli Azzurri di Roberto Mancini, visto che la vincente di questo quarto di finale affronterà in semifinale la vincente di Italia-Belgio.

Petkovic: "Vincere per raggiungere un risultato storico" vedi anche Dalla disperazione alla gioia: tifoso diventa meme Nella conferenza stampa della vigilia, Vladimir Petkovic si è dimostrato molto ottimista per la sfida contro la Spagna, nella quale dovrà però fare a meno di Granit Zhaka (fermato da un turno di squalifica): "Granit starà con noi in panchina, questa volta avrà un ruolo diverso, ma in rosa ho altri ottimi giocatori, e altri leader, quindi non cambieremo molto, e non credo muterà il nostro modo di giocare. Abbiamo un piano tattico, io ho più sensazioni buone rispetto a quelle negative: vogliamo vincere per ottenere un risultato storico, anche se giocheremo contro una rivale, la Spagna, che è tra le principali favorite di questo Europeo".

Luis Enrique: "Finora nessuno meglio di noi" leggi anche La rivincita di Morata: "Gol? Per moglie e figli" A Petkovic risponde Luis Enrique, che si dimostra molto fiducioso, anche alla luce delle ultime due gare nelle quali la sua Spagna ha realizzato un totale di 10 gol: "Non so se siamo favoriti. Posso dire che abbiamo una nazionale molto forte e lo abbiamo dimostrato nelle ultime partite: è difficile batterci e da qualche partita stiamo giocando bene. Ora vogliamo andare avanti. Ormai ogni partita è una finale e non si può più sbagliare: se lo fai, torni a casa. C'è qualche nazionale migliore della nostra a questi Europei? No".

Le probabili formazioni SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct. Petkovic SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct. Luis Enrique