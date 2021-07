Italia, -2 alla finale: la giornata degli Azzurri

Cresce l'attesa per il ritorno dell'Italia a Londra. L'occasione, stavolta, è quella più importante con gli Azzurri che cercheranno il secondo trionfo in una finale degli Europei dopo quello di 53 anni fa a Roma contro la Jugoslavia. In casa, domenica sera (in diretta su Sky Sport Uno alle 21), giocherà l'Inghilterra. Ma la Nazionale di Roberto Mancini, imbattuta nelle ultime 33 partite disputate, è tutt'altro che spaventata. "Non sono un folle, ci credevo perché credo sempre nelle cose positive. Poi sono stati bravi anche i ragazzi", le parole del ct azzurro che, fin dall'inizio del suo mandato, aveva immaginato di poter arrivare a Wembley nonostante il momento di totale sfiducia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018. Anche per questo una vittoria rappresenterebbe un motivo di riscatto per l'intero Paese. Lo sa bene Leonardo Bonucci, tra i leader di questo gruppo: "Giocare a Wembley non ci spaventa, daremo il meglio. Vogliamo fare qualcosa di storico per il popolo italiano dopo anni difficili e dopo un periodo storico complicatissimo a livello mondiale. Merito di Mancini, che ha lavorato sulla nostra testa e ci ha ridato entusiasmo". Una storia calcistica, quella dell'Italia, che ha riconosciuto anche il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, intervistato da Alessandro Alciato: "L’Italia è una squadra che ha forse i migliori record a livello europeo. Un Paese pieno di storia nel calcio: la loro Nazionale ha fatto dodici semifinali e dieci finali di grandi eventi". Per aggiungere un'altra coppa alla bacheca azzurra, dal ritiro di Coverciano intanto, Roberto Mancini, sembra orientato a confermare la formazione scesa in campo nella semifinale contro la Spagna. Sarebbe una novità assoluta in questo Europeo visto che il ct aveva sempre effettuato almeno un cambio rispetto alla gara precedente.