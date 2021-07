Da Wimbledon a Wembley: Londra si tinge d'azzurro

L’erba di "Wim&Wem" è tinta di bianco, rosso e verde. Due le imprese che potrebbero fare la storia dello sport. Matteo Berrettini in campo oggi alle 14.30 per la sua prima semifinale sull’erba londinese contro il polacco Hurkacz, con uno sguardo alla sfida tra Djokovic e Shapovalov. Un gustoso antipasto in attesa di assistere, domenica sera, all’atto conclusivo di questi Europei con Italia-Inghilterra. Emozioni tutte da vivere live sui canali Sky Sport