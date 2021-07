2/25 Foto Instagram Ibrahimovic

ZLATAN IBRAHIMOVIC - Doppio messaggio da parte di Ibra: "Non male giocare in Serie A, la mia seconda casa. Congratulazioni". E poi: "Un anno con me e hai già capito, prego" - rivolto a Donnarumma.

L'ITALIA CAMPIONE FA VIBRARE I SISMOGRAFI