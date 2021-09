ITALIA-MONTENEGRO 1-0

53' Colombo

Secondo successo consecutivo per l'Italia Under 21 nel girone di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Dopo aver battuto il Lussemburgo per 3-0, la squadra di Nicolato ottiene un'altra importante vittoria, questa volta di misura, contro il Montenegro. Gli azzurrini spingono già nel primo tempo e al 9' vanno vicini al gol: punizione di Tonali, Colombo prova la deviazione in mischia ma la palla finisce di poco a lato. Al 28' altra grande opportunità, questa volta per Cancellieri, che rientra dalla sinistra e calcia, trovando però la respinta di Ivezic. Al 42' ci prova invece Colombo da distanza ravvicinata, ma anche in quest'occasione è bravo il portiere ospite nel ribattere la conclusione. Si va al riposo sullo 0-0, ma il dominio italiano si concretizza al 52' con il gol del vantaggio. Al terzo tentativo, Colombo riesce ad andare in rete: cross di Bellanova, stop del centravanti azzurro spalle alla porta e girata vincente con il sinistro. Il gol dell'Italia scuote il Montenegro, che al 61' ci prova con un tiro da fuori di Krstovic, respinto bene da Carnesecchi. Gli azzurri provano a chiuderla con il raddoppio, ma le conclusioni di Lucca (entrato al posto di Colombo) e di Rovella terminano di poco a lato. Il 2-0 non arriva, ma l'Italia riesce comunque a portare a casa la vittoria e tre punti importanti in chiave qualificazione.