A dare il via a Euro 2024 sarà la Germania, Paese ospitante, che affronterà la Scozia all'Allianz Arena di Monaco. "Sono ancora un giovane allenatore e sarà speciale poter vivere un Europeo in casa con la partita inaugurale nella città dove ho vissuto a lungo e sono cresciuto, non vedo l’ora - ha detto a Sky Sport il Ct tedesco, Julian Nagelsmann -. Sentiamo la pressione, fa parte del calcio, ma penso che l’euforia sia più grande. Abbiamo l’occasione di iniziare meglio il torneo rispetto agli ultimi, però non ha molto senso parlare troppo del passato, pensiamo a dove siamo ora e a cosa vogliamo, partendo bene poi tutto sarà possibile in questo Europeo".