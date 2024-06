Con Germania-Scozia è ufficialmente iniziato Euro 2024. Tutte le altre nazionali sono al lavoro ed ecco una rassegna delle notizie più curiose dai vari ritiri, compresi quelli delle avversarie degli azzurri: dal viaggio per aria e per terra della Spagna per raggiungere Berlino fino alla Croazia di Modric che riceve la visita dell'ex capitano Srna. Fino agli scherzi di Pavard a Giroud, allo stile da Lebron di Depay e a Bellingham che si dà al...rugby!

ITALIA, LE NEWS DAL RITIRO LIVE