Federico Buffa Talks: Storie di Europei

Dal 14 giugno alle 18.45 su Sky Sport Calcio, on demand e in streaming su NOW

Dal 14 giugno riparte la seconda stagione di 'Federico Buffa Talks'. La prima puntata del programma Storie di Europei sarà un viaggio nella storia e nelle storie suggerite dalle passate edizioni del Torneo continentale raccontate da Federico Buffa a dialogo con il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, in un percorso a ritroso nel secolo del calcio, tra le tante vicende umane che dal 1960 ad oggi, ogni 4 anni - pandemia a parte – hanno illuminato l’Europeo di calcio. Scorrendo l’albo di questa competizione, si scopre che c’è chi come Cristiano Ronaldo, ha il record di partecipazioni, ma solo in un’edizione ha alzato la Coppa e chi invece l’ha alzata in un’estate in cui nemmeno doveva partecipare, come la Danimarca nel 1992. Chi ha vinto grazie a una monetina e chi ha festeggiato nonostante nelle casse del proprio Paese non ce ne fosse più nemmeno una. Chi ci ha insegnato il Tiki-Taka, il gyser thunder clap o il penalty hearthbreak, ossia la disgrazia dei rigori, di chi un trofeo europeo non l’aveva vinto, ma nel 2021 pensava di averlo già riportato a casa.

Il 21 e 28 giugno Boban ospite dei due episodi La seconda parte di Federico Buffa Talks dedicata all’incontro con un ospite del mondo dello sport, avrà come protagonista l’ex centrocampista croato e poi alto dirigente sportivo Zvonimir Boban, uno dei calciatori più forti e amati degli anni Novanta. Federico Buffa e Federico Ferri ripercorreranno con lui parte della sua storia, in due episodi in onda rispettivamente dal 21 e dal 28 giugno ricchi di racconti inediti, ricordi e profonde riflessioni sulla sua vita da sportivo, da professionista e da uomo.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Europei Italia, chi c'era a Euro2021 e che fanno gli altri A distanza da tre anni dall'ultima volta l'Italia è pronta a giocare un Europeo e lo farà da campione in carica. Dalla vittoria di Wembley contro l'Inghilterra gli Azzurri sono cambiati molto, a partire dal commissario tecnico con Spalletti che ha preso il posto di Mancini. Sono solamente 10 i calciatori della rosa campione che sono stati convocati per Euro 2024, gli altri cosa fanno? ITALIA, ALLENAMENTO E NEWS LIVE I 26 CONVOCATI PER EURO 2021 PORTIERI : Gianlugi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

: Gianlugi (Milan), Alex (Napoli), Salvatore (Torino); DIFENSORI: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); CENTROCAMPISTI : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Marco Verratti (PSG);

: Nicolò (Inter), Bryan (Roma), (Chelsea), Manuel (Sassuolo), Lorenzo (Roma), Matteo (Atalanta), Marco (PSG); ATTACCANTI : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo);

: Andrea (Torino), Domenico (Sassuolo), Federico (Juventus), Federico (Juventus), Ciro (Lazio), Lorenzo (Napoli), Giacomo (Sassuolo); ALLENATORE: Roberto Mancini. I CONVOCATI PER EURO 2024 PORTIERI : Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

: Gianluigi (PSG), Alex (Napoli), Guglielmo (Tottenham); DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma)

