Prima sfida del girone B di Euro 2024. All’Olympiastadion di Berlino scendono in campo Spagna-Croazia, live alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Spagna-Croazia in tv

La seconda partita del sabato di Euro 2024 tra Spagna-Croazia sarà trasmessa oggi, sabato 15 giugno, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Diretta alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con commento Aldo Serena; a bordocampo Valentina Mariani. Inoltre, da non perdere l’appuntamento con 'EuroGoleador' alle ore 17, in studio: Sara Benci, Andrea Marinozzi, Laura Giuliani. Dalle 19.30 e dalle 23 'Sky Euro Show', in studio Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Gianluca Di Marzio.