David Villa sa come si fa. Il miglior marcatore di sempre delle Furie Rosse (59 reti), vincitore dell'Europeo nel 2008 e del Mondiale nel 2010, è stato ospite a Sky Sport 24 all'interno dell'"Home of Adidas" di Berlino. La prima grande vittoria delle Furie Rosse nel 2008 arrivò grazie anche a una sofferta vittoria ai rigori ai quarti di finale contro l'Italia di Roberto Donadoni: "Non importa l'anno e il momento, tra Spagna e Italia ci sono sempre partite molto combattute, le forze in campo sono pari, non c'è un favorito nemmeno stasera ".

"Questa Spagna somiglia alla nostra"

Iker Casillas, capitano della Spagna campione di tutto di cui Villa era il centravanti, ha detto che questa squadra ricorda la loro. Anche l'ex Valencia e Barcellona è d'accordo: "Ci sono delle similitudini. Non solo per i giovani protagonisti sia nei club che in Nazionale, ma anche per un'idea di gioco sviluppata con coerenza". E che ha comunque le sue peculiarità: "Lo stile è simile, l'obiettivo è quello mantenere il pallone il più a lungo possibile. Potendo però sfruttare delle frecce come Williams e Yamal è giusto giocare più verticali, mantenere una base di tiki-taka ma senza rinunciare ad attaccare la profondità". Yamal è la più grande speranza spagnola, non solo per l'Europeo, ma anche per il futuro: "Difficile dire se Yamal avrebbe potuto giocare anche nella nostra Spagna, quella era una squadra che ha vinto tutto in poco tempo. A 16 anni è già protagonista, non ha limiti e mi auguro possa crescere sia per la Spagna che per il Barcellona, che deve tornare a essere grande".