"Torniamo a Berlino, Italia!" La super clip di Sky Sport con la voce di Alex Del Piero

"Alex Del Piero è il mio idolo, avevo il suo poster in camera" ha detto Zaccagni ai microfoni di Sky Sport, quando gli è stata sottolineata la somiglianza tra il suo gol e l’iconica rete di Del Piero a Dortmund nel 2006 , che mandò l’Italia in finale mondiale, con quello storico "chiudete le valigie, andiamo a Berlino!" urlato da Fabio Caressa.

Dopo la partita Alex Del Piero ha chiamato Mattia Zaccagni per fargli i complimenti , emozionando l’esterno della Lazio che avrà ripensato a quel bambino che attaccava i poster di Alex nella sua camera. Ed é proprio sintonizzandosi sulla linea di queste emozioni che Sky ha chiesto a Del Piero , oggi super star della squadra di Sky Sport, di prestare la voce a questa clip che ci fa rivivere in una sola scena i due momenti, distanti 18 anni tra loro.

Pennellate d’azzurro su tela bianca, come quelle di Pako Bono, l’artista che con il suo tratto ha raccontato queste due storie così lontane ma così vicine trasformandole in arte, in un "live painting" realizzato negli studi di Sky. In sottofondo, non poteva che esserci la voce di un altro artista delle telecronache e del suo compagno campione del mondo: "Torniamo a Berlino".