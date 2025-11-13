Italia U21, Baldini alla vigilia della Polonia: "Non dovremo sbagliare approccio"ITALIA U21
Azzurrini attesi dalla Polonia per la sfda al vertice nel match di venerdì per il girone E delle Qualificazioni a Euro 2027. Il Ct è certo: "Faremo una grande prestazone, abbiamo lavorato con tanta intensità. L'unico pericolo dipende da noi, non bisognerà sbagliare approccio"
La Nazionale Under 21 è pronta a raggiungere Stettino nelle prossme ore, per affrontare venerdì 14 novembre la Polonia (alla 'Pogon Arena', ore 16,). Sarà il big match del Girone E delle Qualificazioni a Euro 2027, entrambe le nazionali sono infatti in testa a punteggio pieno dopo 4 gare: . "In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore. Conosciamo le insidie della partita, la Polonia è un’ottima squadra, fa un 4-4-2 elastico, nel quale gli attaccanti cercano di creare spazio per far uscire uno dei difensori", hat detto il Ct Silvio Baldini dopo l'ultimo allenamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.
Baldini: "Non dobbiamo sbagliare approccio"
"Sono convinto che faremo una grande prestazione, abbiamo lavorato con grande intensità sui movimenti da fare contro quel tipo di 4-4-2 e l'unico pericolo dipende da noi. Non bisognerà sbagliare approccio", ha aggiunto il commissario tecnico azzurro.
Il capitano Lipani: "Dobbiamo pensare solo a quello che sappiamo fare noi"
"Il percorso è quello giusto: abbiamo fatto allenamenti ad alta intensità. Le prossime saranno partite difficili, ma dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi", ha detto invece il capitano Luca Lipani. Il centrocampista del Sassuolo è finora l’unico ad essere rimasto sempre in campo, 360' in 4 gare (seguono Koleosho a 334' e Pisilli a 323’), oltre ad aver realizzato il gol all'esordio col Montenegro, per il momentaneo 1-1.