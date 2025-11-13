Azzurrini attesi dalla Polonia per la sfda al vertice nel match di venerdì per il girone E delle Qualificazioni a Euro 2027. Il Ct è certo: "Faremo una grande prestazone, abbiamo lavorato con tanta intensità. L'unico pericolo dipende da noi, non bisognerà sbagliare approccio" NAZIONALE MAGGIORE: LE PROBABILI DI MOLDAVIA-ITALIA

La Nazionale Under 21 è pronta a raggiungere Stettino nelle prossme ore, per affrontare venerdì 14 novembre la Polonia (alla 'Pogon Arena', ore 16,). Sarà il big match del Girone E delle Qualificazioni a Euro 2027, entrambe le nazionali sono infatti in testa a punteggio pieno dopo 4 gare: . "In questi giorni è andato tutto bene, i ragazzi ci hanno messo il cuore. Conosciamo le insidie della partita, la Polonia è un’ottima squadra, fa un 4-4-2 elastico, nel quale gli attaccanti cercano di creare spazio per far uscire uno dei difensori", hat detto il Ct Silvio Baldini dopo l'ultimo allenamento al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Baldini: "Non dobbiamo sbagliare approccio"

"Sono convinto che faremo una grande prestazione, abbiamo lavorato con grande intensità sui movimenti da fare contro quel tipo di 4-4-2 e l'unico pericolo dipende da noi. Non bisognerà sbagliare approccio", ha aggiunto il commissario tecnico azzurro.