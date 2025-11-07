Italia Under 21, i giocatori convocati per le partite di qualificazione agli EuropeiITALIA UNDER 21
Ultimi due impegni per gli Azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027: doppia trasferta in Polonia (14 novembre) e Montenegro (18 novembre) per il primato nel girone. Il CT Baldini chiama per la prima volta Dominic Vavassori (Atalanta Under 23) e Gabriele Calvani (Frosinone), torna il viola Comuzzo a differenza di Marianucci e Pafundi esclusi dalle scelte. Confermato l'ottimo Camarda. Ecco i 25 convocati
L'Italia Under 21 si avvicina agli ultimi due impegni del 2025, sfide che possono diventare decisive sul cammino verso l'Europeo di categoria del 2027. Appuntamento il prossimo 14 novembre a Stettino contro la Polonia e quattro giorni dopo a Niksic con Montenegro, doppia trasferta che coinvolge le prime tre classificate del gruppo E. In particolare gli Azzurrini si giocheranno il primo posto coi polacchi, appaiati a punteggio pieno con 12 punti e una differenza reti attualmente a noi sfavorevole (+15 Polonia, +10 Italia). Lo sa bene il CT Silvio Baldini, che tra i 25 convocati ha concesso la prima volta a Dominic Vavassori (Atalanta Under 23) e Gabriele Calvani (Frosinone) oltre al ritorno di Pietro Comuzzo (Fiorentina). Fiducia a Francesco Camarda, ottimo debuttante a ottobre con tre gol segnati contro Svezia e Armenia. Non ci saranno invece Luca Marianucci (Napoli) e Simone Pafundi (Sampdoria), esclusi dalle scelte. Ecco l'elenco completo:
I convocati dell'Italia Under 21 contro Polonia e Montenegro
PORTIERI
- Diego Mascardi (Spezia)
- Edoardo Motta (Reggiana)
- Lorenzo Palmisani (Frosinone)
DIFENSORI
- Davide Bartesaghi (Milan)
- Gabriele Calvani (Frosinone)
- Pietro Comuzzo (Fiorentina)
- Niccolò Fortini (Fiorentina, squalificato in Polonia ma ci sarà contro Montenegro)
- Gabriele Guarino (Empoli)
- Riyad Idrissi (Cagliari)
- Filippo Mane (Borussia Dortmund)
- Brando Moruzzi (Empoli)
- Marco Palestra (Cagliari)
CENTROCAMPISTI
- Tommaso Berti (Cesena)
- Matteo Dagasso (Pescara)
- Giacomo Faticanti (Juventus NextGen)
- Luca Lipani (Sassuolo)
- Cher Ndour (Fiorentina)
- Niccolò Pisilli (Roma)
ATTACCANTI
- Francesco Camarda (Lecce)
- Alphadjo Cisse (Catanzaro)
- Luigi Cherubini (Sampdoria)
- Jeff Ekhator (Genoa)
- Seydou Fini (Genoa)
- Luca Koleosho (Espanyol)
- Dominic Vavassori (Atalanta Under 23)