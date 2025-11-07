Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia Under 21, i giocatori convocati per le partite di qualificazione agli Europei

ITALIA UNDER 21

Ultimi due impegni per gli Azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027: doppia trasferta in Polonia (14 novembre) e Montenegro (18 novembre) per il primato nel girone. Il CT Baldini chiama per la prima volta Dominic Vavassori (Atalanta Under 23) e Gabriele Calvani (Frosinone), torna il viola Comuzzo a differenza di Marianucci e Pafundi esclusi dalle scelte. Confermato l'ottimo Camarda. Ecco i 25 convocati

ITALIA, I CONVOCATI DI GATTUSO

L'Italia Under 21 si avvicina agli ultimi due impegni del 2025, sfide che possono diventare decisive sul cammino verso l'Europeo di categoria del 2027. Appuntamento il prossimo 14 novembre a Stettino contro la Polonia e quattro giorni dopo a Niksic con Montenegro, doppia trasferta che coinvolge le prime tre classificate del gruppo E. In particolare gli Azzurrini si giocheranno il primo posto coi polacchi, appaiati a punteggio pieno con 12 punti e una differenza reti attualmente a noi sfavorevole (+15 Polonia, +10 Italia). Lo sa bene il CT Silvio Baldini, che tra i 25 convocati ha concesso la prima volta a Dominic Vavassori (Atalanta Under 23) e Gabriele Calvani (Frosinone) oltre al ritorno di Pietro Comuzzo (Fiorentina). Fiducia a Francesco Camarda, ottimo debuttante a ottobre con tre gol segnati contro Svezia e Armenia. Non ci saranno invece Luca Marianucci (Napoli) e Simone Pafundi (Sampdoria), esclusi dalle scelte. Ecco l'elenco completo:

Approfondimento

Europei U21, l'Italia 1^ nel girone con la Polonia

I convocati dell'Italia Under 21 contro Polonia e Montenegro

PORTIERI

  • Diego Mascardi (Spezia)
  • Edoardo Motta (Reggiana)
  • Lorenzo Palmisani (Frosinone)

DIFENSORI

  • Davide Bartesaghi (Milan)
  • Gabriele Calvani (Frosinone)
  • Pietro Comuzzo (Fiorentina)
  • Niccolò Fortini (Fiorentina, squalificato in Polonia ma ci sarà contro Montenegro)
  • Gabriele Guarino (Empoli)
  • Riyad Idrissi (Cagliari)
  • Filippo Mane (Borussia Dortmund)
  • Brando Moruzzi (Empoli)
  • Marco Palestra (Cagliari)

CENTROCAMPISTI

  • Tommaso Berti (Cesena)
  • Matteo Dagasso (Pescara)
  • Giacomo Faticanti (Juventus NextGen)
  • Luca Lipani (Sassuolo)
  • Cher Ndour (Fiorentina)
  • Niccolò Pisilli (Roma)

ATTACCANTI

  • Francesco Camarda (Lecce)
  • Alphadjo Cisse (Catanzaro)
  • Luigi Cherubini (Sampdoria)
  • Jeff Ekhator (Genoa)
  • Seydou Fini (Genoa)
  • Luca Koleosho (Espanyol)
  • Dominic Vavassori (Atalanta Under 23)

Calcio: altre notizie

Under 21, i convocati: prima volta per Vavassori

ITALIA UNDER 21

Ultimi due impegni per gli Azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027: doppia...

Genoa, la presentazione di De Rossi LIVE

live Serie A

Il nuovo allenatore rossoblù si presenta in conferenza stampa. Ieri per l'ex romanista primo...

Baroni: "Nel derby serve un Torino coraggioso"

Serie A

Alla vigilia del suo primo derby di Torino, l’allenatore granata (squalificato) ha parlato in...

Allegri: "Pulisic è recuperato per il Parma"

Serie A

L'allenatore rossonero ha introdotto la sfida al Tardini: "Dovremo essere molto preparati...

Elkann: "Pienamente impegnati nella Juventus"

assemblea juve

A Torino l'assemblea degli azionisti della Juventus che ha sancito il passaggio di consegne tra...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE