Ultimi due impegni per gli Azzurrini nelle qualificazioni all'Europeo Under 21 del 2027: doppia trasferta in Polonia (14 novembre) e Montenegro (18 novembre) per il primato nel girone. Il CT Baldini chiama per la prima volta Dominic Vavassori (Atalanta Under 23) e Gabriele Calvani (Frosinone), torna il viola Comuzzo a differenza di Marianucci e Pafundi esclusi dalle scelte. Confermato l'ottimo Camarda. Ecco i 25 convocati

L'Italia Under 21 si avvicina agli ultimi due impegni del 2025, sfide che possono diventare decisive sul cammino verso l'Europeo di categoria del 2027. Appuntamento il prossimo 14 novembre a Stettino contro la Polonia e quattro giorni dopo a Niksic con Montenegro, doppia trasferta che coinvolge le prime tre classificate del gruppo E. In particolare gli Azzurrini si giocheranno il primo posto coi polacchi, appaiati a punteggio pieno con 12 punti e una differenza reti attualmente a noi sfavorevole (+15 Polonia, +10 Italia). Lo sa bene il CT Silvio Baldini, che tra i 25 convocati ha concesso la prima volta a Dominic Vavassori (Atalanta Under 23) e Gabriele Calvani (Frosinone) oltre al ritorno di Pietro Comuzzo (Fiorentina). Fiducia a Francesco Camarda, ottimo debuttante a ottobre con tre gol segnati contro Svezia e Armenia. Non ci saranno invece Luca Marianucci (Napoli) e Simone Pafundi (Sampdoria), esclusi dalle scelte. Ecco l'elenco completo: