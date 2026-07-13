 Europei Under 19, i migliori calciatori del torneo. C'è un italiano | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Europei Under 19, i migliori calciatori del torneo: c'è anche l'italiano Francesco Verde

europei u19 fotogallery
15 foto

La Spagna ha conquistato la vittoria negli Europei Under 19 battendo 2-0 in finale la Germania. Diversi giovani hanno sfruttato il palcoscenico per mettersi in mostra e attirare su di sé l'attenzione: il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'elenco dei 15 talenti che più hanno impressionato nel corso del torneo. Dominano i protagonisti delle due finaliste, ma c'è spazio anche per un italiano. Di seguito l'elenco.

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Le probabili formazioni di Francia-Spagna

Mondiali

Prima semifinale dei Mondiali 2026: a Dallas si sfidano Francia e Spagna. E' il remake della...

24 foto

I calciatori con più assist ai Mondiali: Messi 1°

classifica

Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei Mondiali. Con gli assist serviti contro Egitto e...

22 foto

Mondiale... last minute: quanti gol dopo il 90'!

Mondiali

Al Mondiale le partite non finiscono mai. Dopo le rimonte nei sedicesimi coi gol decisivi nel...

20 foto

Lautaro, secondo gol Mondiale e Aguero più vicino

gol argentina

L'attaccante dell'Inter firma il suo secondo gol al Mondiale. Con questo gol Lautaro Martinez si...

10 foto

Portogallo, Jorge Jesus è il nuovo Ct

Calciomercato

Dopo l'addio in panchina di Roberto Martinez, il Portogallo riparte da Jorge Jesus che ha firmato...

45 foto

Video in evidenza

    Europei: Ultime Notizie

    Italia fuori dal Mondiale U20: ko con la Danimarca

    europei u19

    Sfuma ai calci di rigore il sogno Mondiale dell'Italia U19. Gli Azzurrini di Alberto Bollini...

    Italia, che delusione! Europeo finito ai gironi

    under 19

    Grande una delusione per l'Italia U19 che perde 1-0 contro l'Ucraina. Azzurrini beffati anche dal...

    L'Italia si prende un punto: 0-0 con la Croazia

    europei u19

    Dopo la vittoria all'esordio con la Serbia, la Nazionale di Bollini impatta senza gol a...