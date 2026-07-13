Europei Under 19, i migliori calciatori del torneo: c'è anche l'italiano Francesco Verde
La Spagna ha conquistato la vittoria negli Europei Under 19 battendo 2-0 in finale la Germania. Diversi giovani hanno sfruttato il palcoscenico per mettersi in mostra e attirare su di sé l'attenzione: il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'elenco dei 15 talenti che più hanno impressionato nel corso del torneo. Dominano i protagonisti delle due finaliste, ma c'è spazio anche per un italiano. Di seguito l'elenco.
- Squadra: Stoccarda
- Ruolo: centrocampista centrale
- Età: 19 (01/05/2007)
- Non ha ancora avuto l'occasione di esordire in prima squadra, ma a centrocampo si fa già notare... e non solo per la sua statura (1,90 m). Mediano di personalità, si distingue per le qualità nella costruzione del gioco e nella gestione del pallone, oltre che per l'efficacia nei duelli fisici e le ottime capacità di lettura delle situazioni di gioco.
- Squadra: Werder Brema
- Ruolo: Trequartista
- Età: 19 (25/06/2007)
- Lui, invece, ha già esordito in prima squadra, collezionando 16 presenze con il Werder nell'ultima stagione. Numero 10 sulle spalle, in nazionale è stato impiegato anche sulla fascia, in un ruolo che non gli è propriamente congeniale ma che ha saputo interpretare senza alcuna difficoltà. Finora ha sempre vestito la maglia della Croazia, ma potrebbe rappresentare anche la Germania essendo nato a Berlino.
- Squadra: Bayer Leverkusen
- Ruolo: ala destra
- Età: 18 (29/08/2007)
- Ha già collezionato 16 presenze tra i grandi con il Bayer Leverkusen. Agli Europei U19 si è messo in mostra per le sue qualità: è bravo a dare ampiezza, ad attaccare gli spazi e nel controllo in corsa. Ha saputo incidere anche negli ultimi metri, chiudendo il torneo con un gol e due assist in quattro presenze.
- Squadra: Slavia Praga
- Ruolo: portiere
- Età: 19 (06/04/2007)
- Non è un caso se lo Slavia Praga ha deciso di investire 5 milioni di euro per acquistarlo dagli ucraini del Karpaty Lviv proprio a torneo in corso. Nell'ultima stagione ha giocato titolare sia in campionato che in coppa, collezionando 15 clean sheet in 29 presenze. Le qualità non gli mancano: c'è materiale su cui lavorare e ha margini di crescita interessanti.
- Squadra: Metalist
- Ruolo: difensore centrale
- Età: 18 (25/11/2007)
- Difensore centrale che può giocare anche terzino sinistro e braccetto. Se avesse qualche centimetro in più (è alto 1,82 m), probabilmente sarebbe già nel mirino dei migliori club d'Europa. Un limite fisico che compensa con una lettura del gioco eccellente, un ottimo tempismo nel gioco aereo e una straordinaria efficacia negli anticipi. Con il Metalist ha già collezionato 66 presenze tra i professionisti e ha anche esordito con l'U20 ucraina.
- Squadra: Barcellona
- Ruolo: terzino destro
- Età: 19 (21/05/2007)
- Ha esordito in prima squadra grazie a Flick, che lo ha schierato nel suo ruolo naturale. In Nazionale, invece, viene impiegato da mediano tra Pitarch e Junyent: una posizione che richiede grande lettura del gioco, qualità nel palleggio e capacità di gestire i tempi della manovra. Tecnica e intelligenza tattica sono infatti due delle sue doti principali.
- Squadra: Sonderjyske
- Ruolo: ala sinistra
- Età: 18 (17/07/2007)
- Finché è rimasto a disposizione della sua nazionale, prima di essere richiamato dal club di appartenenza, ha fatto la differenza: tre gol in altrettante partite, giocate di grande classe, forza nelle gambe e rapidità di pensiero. Un talento capace di incidere in ogni momento della gara.
- Squadra: Almeria
- Ruolo: centrocampista
- Età: 19 (25/03/2007)
- Non colpisce per il fisico, ma per le sue qualità. È sempre vicino al pallone, si muove continuamente e gioca con il minor numero di tocchi possibile. Dà equilibrio, detta i ritmi e trova sempre la soluzione giusta: un centrocampista completo. Un gol e 3 assist negli Europei, nella prossima stagione giocherà con l'Almeria.
- Squadra: Norimberga
- Ruolo: attaccante
- Età: 18 (08/03/2008)
- Attaccante centrale strutturato, cresciuto nel settore giovanile del Norimberga, la città in cui è nato, con cui però non ha ancora esordito in prima squadra. Il croato abbina un ottimo fiuto del gol alla capacità di proteggere il pallone e prendere posizione, rivelandosi un riferimento offensivo completo.
- Squadra: Elversberg
- Ruolo: trequartista
- Età: 19 (29/04/2007)
- È di proprietà del Bayer Leverkusen, ma nella prossima stagione giocherà in prestito all'Elversberg. Indossa la maglia numero 10, anche se non è il classico trequartista: è piuttosto un moderno centrocampista offensivo, capace di legare il gioco e inserirsi con i tempi giusti. Arriva da una stagione positiva con il Bochum in 2.Bundesliga, chiusa con 8 gol in 30 presenze. Agli Europei Under 19 ha preso per mano la Germania, mettendo a segno 3 reti in 4 partite.
- Squadra: Real Madrid
- Ruolo: centrocampista
- Età: 18 (03/08/2007)
- Non ha bisogno di presentazioni: è uno dei giovani più conosciuti e apprezzati del momento. Con il Real Madrid ha già collezionato 16 presenze, 6 delle quali in Champions, e il suo valore di mercato ha già raggiunto i 20 milioni di euro (il più alto tra i partecipanti agli Europei). Elegante nelle giocate ma deciso quando serve, nel torneo ha messo in mostra tutta la sua qualità chiudendo con cinque assist.
- Squadra: Racing Santander
- Ruolo: terzino sinistro
- Età: 19 (03/04/2007)
- Può giocare sia da difensore centrale sia da terzino sinistro: il rendimento non cambia mai. Affidabile, completo e già di altissimo livello, è uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo. È di proprietà del Racing Santander e, per portarlo via, serviranno i 16 milioni di euro della clausola rescissoria. Per lui c'è già la fila.
- Squadra: Jong KAA Gent
- Ruolo: centrocampista centrale
- Età: 19 (12/01/2007)
- È stato il pilastro dell'Ucraina per tutto il torneo. Qualsiasi cosa accada nella zona centrale del campo, lui c'è: recupera palloni, legge le situazioni in anticipo e dà equilibrio alla squadra. Gioca in Belgio con il Jong KAA Gent, la formazione giovanile del Gent, ma il salto in prima squadra sembra ormai soltanto una questione di tempo.
- Squadra: Amburgo
- Ruolo: attaccante
- Età: 19 (09/02/2007)
- Come biglietto da visita presenta 4 gol in altrettante partite agli Europei: niente male per un "9" di professione. Ha chiuso il torneo da capocannoniere insieme allo spagnolo Morante e aveva già mostrato qualità interessanti tra i professionisti, sia con l'Amburgo, proprietario del cartellino, sia con l'Elversberg. Se manterrà questo livello, il debutto in nazionale maggiore potrebbe arrivare molto presto.
- Squadra: Juventus Next Gen
- Ruolo: difensore centrale
- Età: 19 (21/02/2007)
- Dulcis in fundo, l'unico azzurro presente in questo elenco. Difensore centrale, nell'ultima stagione ha giocato nel campionato Primavera, ma il prossimo anno è atteso dal debutto tra i professionisti con la Next Gen in Serie C. Nonostante il percorso poco brillante dell'Italia agli Europei, ha saputo mettersi in mostra con prestazioni affidabili, confermando di essere uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio.