La Spagna ha conquistato la vittoria negli Europei Under 19 battendo 2-0 in finale la Germania. Diversi giovani hanno sfruttato il palcoscenico per mettersi in mostra e attirare su di sé l'attenzione: il portale specializzato Transfermarkt ha stilato l'elenco dei 15 talenti che più hanno impressionato nel corso del torneo. Dominano i protagonisti delle due finaliste, ma c'è spazio anche per un italiano. Di seguito l'elenco.

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