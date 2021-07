5/10 ©Ansa

5) RECORD DI GOL COMPLESSIVI: 135



Mai così tanti. Certo, l'edizione estesa a 24 squadre (solo la seconda della storia) aiuta. Ma Euro 2020 è in testa anche per media gol a partita: 2,81, davanti ai 2,73 a incontro di Euro 2000. Perché l'edizione attuale rimanga in testa anche in questo dato dovranno esserci almeno altre cinque reti tra semifinali e finale (dato Uefa).