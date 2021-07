1/23 ©IPA/Fotogramma

METODOLOGIA - L'Uefa specifica che, per il calcolo di questa speciale classifica statistica, sono stati assegnati 2 punti per vittoria, 1 per pareggio e zero per sconfitta.



Da notare anche i cambiamenti storici delle nazioni: "Le partite dell'Unione Sovietica sono assegnate alla Russia, così come quelle della Germania Ovest (ma non della Germania Est) alla Germania; quelle della Jugoslavia e della Serbia-Montenegro alla Serbia; mentre quelle della Cecoslovacchia sia alla Repubblica Ceca che alla Slovacchia".





CHAMPIONS E EURO NELLO STESSO ANNO: IN ARRIVO UNA NUOVA DOPPIETTA