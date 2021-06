Saranno due le nazionali esordienti in questa edizione degli Europei, Finlandia e Macedonia. In attesa di vedere se sapranno stupire, ecco come è andata alle debuttanti delle passate edizioni. Mettersi subito in mostra non è semplice, ma c’è addirittura chi è arrivato in semifinale alla prima apparizione sul palcoscenico europeo