Inghilterra-Svizzera, le probabili formazioni dei quarti a Euro 2024

Dopo i primi due quarti di finale di Euro 2024, oggi tocca anche a Inghilterra e Svizzera. Southgate senza lo squalificato Guehi pensa alla difesa a tre, Yakin ritrova Widmer dopo la squalifica. Match live alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dopo i primi due quarti di finale di Euro 2024, scendono in campo oggi anche Inghilterra e Svizzera. La nazionale di Southgate ha eliminato la Slovacchia agli ottavi nei supplementari, quella di Yakin ha battuto 2-0 gli azzurri campioni in carica. La partita è in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Massimo Marianella con Giuseppe Bergomi, a bordocampo Gianluigi Bagnulo e Francesco Cosatti