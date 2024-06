Southgate alle prese con il dubbio sul secondo centrocampista da affiancare a Rice: tocca a Mainoo. Foden confermato da trequartista a sinistra. Calzona fa affidamento sui suoi due uomini più esperti: Skriniar e Lobotka. Diretta in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Non sarà un avversario semplice la Slovacchia per l'Inghilterra che arriva a questo ottavi di finale dopo due prove non particolarmente brillanti nella fase a gironi. La squadra di Calzona si è dimostrata difficile da affrontare ed è riuscita a battere il Belgio nella gara d'esordio. Southgate alle prese con la scelta del secondo centrocampista da affiancare a Rice: è il turno di Mainoo. Per il resto, Foden confermato da trequartista sulla sinistra. Calzona farà affidamento sui due uomini più esperti, ovvero Skriniar e Lobotka. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD