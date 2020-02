1/13 ©Getty

Occasione sprecata per il Real Madrid, frenato 2-2 dal Celta Vigo e tallonato dal Barcellona ora distante solo un punto dalla vetta. Resta apertissima la lotta per il titolo in Spagna, testa a testa tra le due rivali di sempre dove non mancano colpi proibiti. Ne sa qualcosa Zinedine Zidane, allenatore dei Blancos che al Bernabeu ha avuto un confronto ravvicinatissimo con Joseph Aidoo

LA CLASSIFICA DELLA LIGA