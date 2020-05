È tutta una questione di numeri. Sei come i gol rifilati dal Barcellona quella volta al Bernabeu. Undici come gli anni trascorsi da quell'avvenimento. E tredici, come le coppe nella bacheca del Real. Protagonisti dello scambio di battute sui social due bandiere dei due club spagnoli: Piqué per il Barcellona e Iker Casillas per il Real Madrid. A lanciare il primo cinguettio il difensore catalano, che - sul proprio profilo Twitter - ha postato il video del suo gol al Bernabeu risalente al maggio del 2009. "Undici anni!" - ha scritto Piqué, tanti quelli esattamente trascorsi da quel clamoroso 2-6 rifilato a domicilio dal primo Barcellona di Guardiola, lanciatissimo verso uno storico triplete. La risposta del portierone spagnolo (i due in passato si sono sempre dimostrati grandi amici) non si è fatta attendere: "11+2 = 13". Un chiaro riferimento alle Coppe Campioni/Champions vinte dai blancos. Tre personali dallo stesso Casillas. Il Clásico non finisce mai.