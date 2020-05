Esilarante telefonata di Aguero a Messi in diretta sul profilo Twitch del 'Kun'. "Perché mi hai chiamato alle nove del mattino?", dice Leo. Aguero: "Non so, volevo darti il buongiorno"

Sergio Aguero fuoriclasse in campo e anche fuori! Campione anche nei social: a farne le spese il compagno di nazionale Leo Messi. In una diretta sul suo profilo Twitch, il 'Kun' ha chiamato al telefono Messi e ne è venuto fuori un duetto niente male. Messi risponde alla chiamata e incalza: "Che è successo che mi hai chiamato alle nove della mattina?", e Aguero risponde: "Alle nove della mattina? Io?", e ancora Leo: "Sì alle nove o alle dieci più o meno a quell'ora". E di nuovo Aguero: "Stavo andando a fare il test per il coronavirus, sarà stato perché volevo dirti 'buongiorno'. Certo che tu a rispondere...", e giù a ridere.



Poi ancora: "Guarda che il due giugno è il mio compleanno, cosa mi regali? Allora cosa mi regali?, incalza l'attaccante del City. "E' il primo anno che non lo passiamo insieme", dice Messi a testimonianza di un'amicizia forte fuori dal campo. "Quanti ne abbiamo passati insieme?", ancora il 'Kun'. Messi risponde: "Eh un sacco".