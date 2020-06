L'Inter, Lautaro, il Barcellona. Uno dei triangoli di calciomercato più caldi del momento. Ma secondo Samuel Eto'o, occhio a non fare i conti con Luis Suarez: "Uno dei giocatori più forti al mondo", lo storico doppio ex di nerazzurri e blaugrana ha dichiarato ai microfoni di Catalunya Radio. "Lautaro è molto bravo e il Barcellona deve rinforzarsi di continuo. Ma Suarez è un generale: non è necessario togliergli qualche stella. Parliamo di un capo e non può essere retrocesso". Una presa di posizione molto netta, da parte dell'ex fuoriclasse: in caso di buon esito dell'affare Martinez, la concorrenza all'interno del parco attaccanti del Barça si farebbe folta. Intoccabile Messi, a farne le spese sarebbe uno tra Griezmann e il Pistolero. "Le persone hanno la tendenza a dimenticare la storia recente", continua Eto'o. "E Suarez ha scritto quella del Barça, bisogna ammetterlo: ciò non significa che i nuovi giocatori non debbano essere coinvolti, ma senza dimenticare i grandi". Il camerunense, che a Barcellona vinse due Champions League, si dice ben contento di condividere il gotha blaugrana con l'uruguaiano: "A me Suarez come giocatore piace tantissimo, sta segnando un'epoca di questo club e la nostra fortuna è aver giocato per la stessa squadra". Una fortuna che invece, lato Inter, evidentemente non basta a Lautaro per godere del favore di un suo illustre predecessore come Eto'o.