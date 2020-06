Guardarsi sempre dall'ira dei buoni. Soprattutto in Liga, in una partita di campionato come le altre, Leo Messi non ha certo la fama dell'attaccabrighe. Ma guai a stuzzicarlo quando il fuoriclasse argentino può rispondere a suon di gol. "Lo scorso dicembre al Camp Nou è successo proprio così", le parole di Vicente Moreno riportate da Olé. Pochi minuti dopo il calcio d'inizio, l'allenatore del Maiorca si era infatti reso protagonista di un battibecco con Messi per un fallo di gioco: per l'uno c'era, per l'altro no. Non l'avesse mai fatto: "Finita la partita i miei giocatori dissero che avevamo perso per colpa mia, perché avevo fatto arrabbiare Leo", rivela Moreno. "Nel tunnel dello spogliatoio, dopo i primi 45', lui aveva detto a tutti che il Barça ne avrebbe segnati 7, raccomandando anche a Luis Suarez di non fermarsi lì". Com'è andata a finire? 5-2 per il Barcellona, con tripletta di Messi e gol del Pistolero. "Alla fine 7 gol non arrivarono", sorride Moreno a distanza di mesi. "Ma la tripletta fu già abbastanza. Parliamo del miglior giocatore al mondo: un genio, ma anche carismatico e capace di trasformare la rabbia agonistica in voglia di vincere. Lo soffriremo anche questa volta".

Verso Maiorca-Barça

Perché stasera alle 22, allo stadio di Maiorca ci sarà il match di ritorno contro i blaugrana, valido per la 28^ giornata di Liga e con le due formazioni che scenderanno in campo dopo tre mesi di stop. Negli ultimi allenamenti, Messi ha già fatto vedere di essere in gran forma. Chissà se Moreno ha imparato la lezione, e starà attento a non farlo arrabbiare di nuovo.