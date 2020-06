Liga, calendario e orari della 29^ giornata

Dopo la 28^ giornata valsa come ripartenza della Liga, il campionato spagnolo viaggia a ritmo spedito e serrato. Si riparte già con la 29^ giornata che, come per il turno precedente sarà aperta, in sequenza, dalle due squadre di Sivigilia: infatti la formazione di Lopetegui sarà ospite del Levante, mentre il Betis affronterà il Granada in casa. Proseguirà a distanza la lotta al vertice della classifica tra Barcellona e Real Madrid. I blaugrana saranno i primi a scendere in campo nella giornata di martedì contro il piccolo Leganes penultimo in classifica. Mercoledì sarà la volta dell'Atletico di Simeone proseguire nella rincorsa a un posto Champions: altro match esterno per i colchoneros a Pamplona contro l'Osasuna. Giovedì il Real non avrà vita certo semplice contro il Valencia allo stadio "Alfredo Di Stefano" di Valdebebas nel match che chiuderà la giornata.

Il calendario della 29^ giornata



Lunedì 15 giugno

Levante-Siviglia, ore 19.30



Betis-Granada, ore 22

Martedì 16 giugno

Getafe-Espanyol, ore 19.30



Villarreal-Maiorca, ore 19.30

Barcellona-Leganes, ore 22.00

Mercoledì 17 giugno

Eibar-Athletic Bilbao, ore 19.30



Valladolid-Celta, ore 19.30

Osasuna-Atletico Madrid, ore 22.00

Giovedì 18 giugno

Alaves-Real Sociedad, ore 19.30



Real Madrid-Valencia, ore 22.00