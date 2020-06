Si gioca allo stadio Di Stefano il posticipo della 29^ giornata di Liga, match da non sbagliare per i Blancos a -5 dal Barça capolista. Zidane ancora imbattuto in casa, Valencia a caccia di un posto in Europa League. In avvio Cillessen salva su Hazard, palo di Rodrigo che si vede annullare il gol del vantaggio al 21'. Diretta su DAZN1, canale 209 di Sky

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI