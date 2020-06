Primi impegni casalinghi per le due squadre dopo la ripresa della Liga e i tifosi Azulones e del "Sottomarino Giallo" hanno voluto in qualche modo stare vicini alle loro squadre del cuore. Alcuni supporter del Getafe hanno guardato il match dal balcone... e i fan del Villarreal erano presenti con i cartonati, ormai un "classico" in queste settimane di partite a porte chiuse a causa della pandemia

