La finale di Champions League contro il Borussia Dortmund sarà l’ultima partita di Toni Kroos a livello di club. Il campione tedesco ha infatti annunciato a sorpresa il ritiro dal calcio giocato. "Ho sempre detto che il Real Madrid sarebbe stata la mia ultima squadra, la mia carriera terminerà dopo gli Europei con la Germania", ha scritto in una lettera pubblicata sui social. "Toni è uno dei grandi della storia del Real, questa sarà sempre casa tua", ha risposto Florentino Perez

Toni Kroos lascia il calcio giocato. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista tedesco del Real Madrid che, attraverso una lettera pubblicata sui social network, ha fatto sapere che la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund sarà la sua ultima partita a livello di club, mentre la sua carriera terminerà definitivamente dopo gli Europei che il classe '90 giocherà con la sua nazionale proprio in casa, in Germania a partire dal 14 giugno.

"Finiscono dieci anni di successi" "Il 17 luglio 2014, il giorno della mia presentazione al Real Madrid, è il giorno che ha cambiato la mia vita". Inizia così il post di Toni Kroos che saluta il mondo madridista. "È cambiata la mia vita come calciatore ma soprattutto come persona. È stato l'inizio di una nuova tappa con il club più grande al mondo. Oggi, dopo 10 anni, al termine della stagione, questa tappa arriva alla sua fine. Non dimenticherò mai questo decennio così appassionante e di successo".

"Il Real Madrid è il mio ultimo club" Poi i ringraziamenti di Toni Kroos: "Vorrei ringraziare in particolare il presidente Florentino Perez, il club e tutti quelli che mi hanno accolto con il cuore aperto e hanno avuto fiducia in me. Ma soprattutto voglio ringraziarvi, cari tifosi del Real Madrid. Ho sentito il vostro affetto e il vostro appoggio dal primo all'ultimo giorno…Questo significa che la mia carriera come calciatore terminerà questa estate dopo gli Europei. Come ho sempre detto, il Real è e sarà il mio ultimo club".

"Penso solo a vincere la Champions" Prima di salutare il madridismo, c'è però una partita a dir poco importante da giocare. Lo ricorda anche Toni Kroos: "Sono felice e orgoglioso di aver trovato nella mia testa e nel mio cuore il momento giusto per prendere questa decisone. La mia ambizione è sempre stata quella di terminare al massimo del mio livello. A partire da questo momento, nella mia mente c'è solo un pensiero e nulla mi distoglierà da questo: andiamo a vincere al 15ma! Hala Madrid y nada mas!".

La risposta di Florentino: "Real per sempre casa tua" Immediata la risposta della società e in particolare quella di Florentino Perez dopo l'annuncio del tedesco: "Toni Kroos rimarrà per sempre nei cuori di tutti i madridisti per l'eccellenza del suo calcio e per essere stato un giocatore che ha sempre dato tutto per questa maglia, rappresentando i valori del Real Madrid", scrive il club. "Toni Kroos è uno dei grandi giocatori della storia del Real Madrid, questo club è e sarà sempre casa sua", conferma il presidente nella nota ufficiale del club blanco.