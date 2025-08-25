Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Villarreal, Buchanan show: l'ex Inter segna una tripletta ed esulta come Thuram. FOTO

Liga fotogallery
8 foto

Tutto facile in campionato per il Villarreal contro il Girona, travolto 5-0 nel segno di Tajon Buchanan. Tripletta per l'ex interista, tornato a titolo definitivo al 'Sottomarino Giallo' per 9 milioni di euro nell'estate di mercato. Il canadese ha dato spettacolo da esterno destro nel 4-4-2: gol, capriole e quell'esultanza ereditata da Marcus Thuram...

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Buchanan show: tripletta e festa 'alla Thuram'

Liga

Tutto facile in campionato per il Villarreal contro il Girona, travolto 5-0 nel segno di Tajon...

8 foto

Torino, ufficiale l'arrivo in prestito di Asllani

Calciomercato

Il Torino ha ufficializzato l'arrivo in prestito dall'Inter di Asllani. Il Bologna accoglie Rowe...

129 foto

Serie B: Bari ko a Venezia, vince il Frosinone

classifica

Nelle partite di domenica della 1^ giornata di Serie B, il Venezia batte 2-1 in casa il Bari. Lo...

22 foto

La classifica di Premier League

Premier League

Il Tottenham vince la seconda partita in campionato: il trionfo contro il Manchester City vale...

20 foto

I colpi saltati all'ultimo come Boniface-Milan

Calciomercato

Il trasferimento saltato di Boniface al Milan è stato soltanto l'ultimo di una lunga serie di...

32 foto

Video in evidenza

    Liga: Ultime Notizie

    Xabi Alonso vince all'esordio in Liga: Osasuna ko

    real madrid

    Al Real Madrid basta un gol di Mbappé per battere l'Osasuna e vincere nella prima giornata della...

    Ter Stegen: "Barça d'accordo sulla riabilitazione"

    capitano barça

    Il portiere tedesco ha pubblicato una lunga lettera sui social sulla sua situazione fisica, dopo...

    Ter Stegen perde la fascia: Araujo nuovo capitano

    barcellona

    Il portiere tedesco è stato sospeso temporaneamente dall'incarico di capitano della Prima...