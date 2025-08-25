Villarreal, Buchanan show: l'ex Inter segna una tripletta ed esulta come Thuram. FOTO
Tutto facile in campionato per il Villarreal contro il Girona, travolto 5-0 nel segno di Tajon Buchanan. Tripletta per l'ex interista, tornato a titolo definitivo al 'Sottomarino Giallo' per 9 milioni di euro nell'estate di mercato. Il canadese ha dato spettacolo da esterno destro nel 4-4-2: gol, capriole e quell'esultanza ereditata da Marcus Thuram...
- Poca fortuna all'Inter per Tajon Buchanan, acquistato per 7 milioni di euro dal Bruges a gennaio 2024. Un'avventura segnata da un infortunio grave (frattura della tibia) e solo 314 minuti giocati con la squadra di Simone Inzaghi. Ceduto inizialmente in prestito al Villarreal lo scorso inverno, il 26enne canadese è tornato a titolo definitivo al 'Sottomarino Giallo' per 9 milioni. E ha dato spettacolo nella 2^ giornata della Liga contro il Girona
- Dopo il vantaggio al 7' di Pépé, il raddoppio è suo ed è splendido: Buchanan sfonda a destra, salta secco Krejci e batte Krapyvtsov sul primo palo
- Ecco come il canadese ha festeggiato il suo primo gol: non sarà l'unica esultanza da ricordare nella serata allo stadio 'La Ceràmica'...
- Il tris lo firma di testa un altro ex Serie A, Rafa Marin in prestito dal Napoli, poi Buchanan chiude i giochi al 28': assist dalla sinistra di Cardona e taglio a centro area da '9', controllo davanti al portiere e tap-in del 4-0
- Tutto facile per Buchanan e il Villarreal di Marcelino, che al debutto aveva battuto anche il neopromosso Oviedo
- Il definitivo 5-0 arriva al 64': Etta Eyong in progressione apre sulla destra per Tajon, che calcia forte col destro e segna dalla distanza con la complicità di Krapyvtsov
- Ereditata nella sua parentesi all'Inter, festeggiamento che l'attaccante nerazzurro spiegava così: "Indico la testa perché la testa mi dà forza". E dopo alcuni mesi complicati, la solidità mentale è diventata un fattore anche per Buchanan
- Già, perché dopo aver incassato 9 milioni di euro un mese fa, il club nerazzurro ha una clausola sulla futura rivendita di Buchanan pari al 20%. Ecco perché la rinascita del giocatore può favorire ulteriormente la sua vecchia squadra