Testa al campo e un pensiero, magari, a un po’ di km di distanza e precisamente al Theatre du Chatelet. Il Psg scenderà in campo questa sera a Marsiglia per recuperare la gara di campionato rinviata domenica, motivo per cui alcuni dei suoi giocatori e il suo allenatore non potranno essere a Parigi in presenza per assistere alla cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2025. Ben 8 sono gli elementi dei parigini, oltre a Luis Enrique, che sono stati inseriti tra i 30 candidati al premio dopo l’incredibile scorsa stagione che ha visto il club transalpino vincere tutti i trofei possibili a parte il Mondiale per Club (finalista perdente contro il Chelsea). E a suon di vittorie è ricominciata anche quest’annata, col trionfo in Supercoppa Europea e i cinque successi di fila tra campionato e Champions. Ora, però, c’è l’impegno più ostico nel calendario di Ligue 1, con la trasferta in casa dell’OM: la squadra di De Zerbi era la concorrente principale del Psg alla conquista del titolo, ma ha iniziato il campionato già con due sconfitte nelle prime quattro giornate. La gara al Velodrome doveva disputarsi ieri, ma è stata rinviata a lunedì a causa del maltempo. Tre dei giocatori candidati al Pallone d’Oro dovrebbero, comunque, essere presenti alla cerimonia di premiazione in quanto infortunati: si tratta di Doué, Joao Neves e, soprattutto, Ousmane Dembelé, uno dei favoriti alla vittoria finale.

