Pallone d'Oro 2025, la cerimonia di premiazione LIVE dalle 21
Al Theatre du Chatelet di Parigi va in scena la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2025. Nell'attesa di scoprire chi sarà il successore di Rodri, sono già state svelate le posizioni dalla trenta alla undici, tra cui McTominay 18°, Lautaro 20° e Dumfries 25°. Donnarumma è sicuro in top 10. Appuntamento in diretta dalle 21 per scoprire il vincitore: qui tutto il racconto live
PALLONE D'ORO LIVE: CLASSIFICA UOMINI - DONNE
Pallone d'Oro LIVE
- La classifica uomini LIVE
- Donnarumma sicuro in top 10, McTominay migliore della Serie A: 18°. Lautaro 20° e Dumfries 25°
- La classifica donne LIVE
- Il red carpet: qui tutte le foto più belle della cerimonia
I 10 che mancano e che formeranno la top 10 del Pallone d'Oro
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)
- Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)
- Raphinha (Brasile, Barcellona)
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)
- Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)
La classifica LIVE del Pallone d'Oro, già svelate le posizioni dalla 30 alla 11!
Già nel pomeriggio gli organizzatori del più prestigioso riconoscimento a cui un calciatore possa ambire hanno iniziato a svelare la classifica finale… Chi sa già il proprio piazzamento? Soltanto 26° Haaland, prima di lui Dumfries. L'Inter ha anche Lautaro al 20° posto. Il miglior rappresentante della Serie A è McTominay 18°. Kvara 12°. Donnarumma unico italiano in lizza e nella top 10.
Ora su Sky c'è il Psg (contro il Marsiglia) e solo alcuni giocatori parigini saranno al Pallone d'Oro
In contemporanea alla consegna del Pallone d'Oro va in scena il recupero della partita di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg, in diretta proprio ora (inizio alle 20) su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. La gara di campionato impedirà quindi ai giocatori e Luis Enrique di essere presenti alla cerimonia di Parigi, ma gli infortunati (tra cui Dembelé) dovrebbero esserci…
La classifica LIVE del Pallone d'Oro femminile: Girelli 16^, Cantore 24^
A trionfare nelle ultime due stagioni è stata Aitana Bonmatí. Due italiane tra le 30 candidate hanno già conosciuto il loro piazzamento: Cristiana Girelli è 16^, Sofia Cantore al 24° posto. Aspettando la top 10 e la vincitrice, ecco la classifica in diretta.
I giocatori della A in classifica: McTominay il migliore, è 18°
Cioè il giocatore della Serie A posizionato più in alto e uomo dello scudetto del Napoli. Uno dei principali protagonisti della grande cavalcata azzurra verso la vittoria della Serie A (la seconda negli ultimi tre anni). Ufficializzato l’ultimo giorno di calciomercato dal Napoli, Conte lo ha subito schierato in campo e non lo ha più tolto. Impossibile rinunciare a un giocatore così determinante, soprattutto (e forse inizialmente non era così scontato pensarlo) in termini realizzativi: 34 partite, 13 gol e 6 assist. La sua vera professione? Essere lo sblocca partita. Per ben 8 volte ha stappato i match del Napoli, soprattutto nelle ultime giornate, in cui si sono giocate le partite decisive nel testa a testa con l'Inter
I giocatori della A in classifica: Lautaro 20°
Il bomber dell’Inter non poteva non essere presente in classifica, dopo la finale di Champions League raggiunta dai nerazzurri al termine di un percorso incredibile, in particolare con la semifinale di ritorno giocata contro il Barcellona in cui ha messo la sua firma da infortunato segnando la rete del momentaneo 1-0. A un passo dalla doppia cifra in Champions League con ben 9 gol, Lautaro ha chiuso la sua annata con 24 reti e 7 assist in 53 partite
I giocatori della A in classifica: Dumfries 25°
La finale di Champions League conquistata dall’Inter è anche merito suo. E dei suoi assist da destra: 3 in Europa, oltre a 2 gol realizzati nelle 12 partiteche ha giocato con i nerazzurri. Memorabile la doppietta di Barcellona, impreziosita anche dall'assist per Thuram nella semifinale di andata. Assist, ma anche gol: 7 in Serie A, 2 in Champions e 2 anche in Supercoppa. Per Dumfries un totale di 3.000 minuti giocati, con 11 gol e 6 assist in 47 partite
Tutti i premi della serata
- Pallone d’Oro Maschile e Femminile per il miglior calciatore e la miglior calciatrice
- Trofeo Kopa Maschile e Femminile per il miglior giovane
- Trofeo Yashin Maschile e Femminile per il miglior portiere
- Trofeo Gerd Müller Maschile e Femminile per il miglior marcatore tra club e nazionale
- Trofeo Johan Cruyff Maschile e Femminile per il miglior allenatore tra club e nazionale
- Premio per il Club dell’anno Maschile e Femminile
- Premio Sócrates, assegnato dal gruppo L’Équipe in collaborazione con 'Peace and Sport', per azioni di solidarietà o cause sociali promosse da atleti
Le novità di quest'anno
Istituito nel 1956 e assegnato annualmente da France Football, quest'anno presenta 3 nuove categorie riservate alle calciatrici: miglior giovane, miglior portiere e miglior marcatrice tra club e nazionale.
Un mondo ipotetico senza Messi e CR7
Esclusi dai 30 candidati Messi e Cristiano Ronaldo. Chi avrebbe vinto il premio negli anni precedenti se i due mostri del calcio recente non fossero mai esistiti?
È il giorno del Pallone d'Oro 2025
Questa sera sarà svelato il vincitore della 69^ edizione del premio. Qui il nostro racconto live, minuto per minuto.
La cerimonia si svolgerà al Théâtre du Châtelet di Parigi. Uefa e Groupe Amaury, proprietario delle società France Football e L'Équipe, collaborano dallo scorso anno per l’organizzazione dell’evento.