Cioè il giocatore della Serie A posizionato più in alto e uomo dello scudetto del Napoli. Uno dei principali protagonisti della grande cavalcata azzurra verso la vittoria della Serie A (la seconda negli ultimi tre anni). Ufficializzato l’ultimo giorno di calciomercato dal Napoli, Conte lo ha subito schierato in campo e non lo ha più tolto. Impossibile rinunciare a un giocatore così determinante, soprattutto (e forse inizialmente non era così scontato pensarlo) in termini realizzativi: 34 partite, 13 gol e 6 assist. La sua vera professione? Essere lo sblocca partita. Per ben 8 volte ha stappato i match del Napoli, soprattutto nelle ultime giornate, in cui si sono giocate le partite decisive nel testa a testa con l'Inter