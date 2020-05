1/35 ©LaPresse

Mai così tante Nazionali senza sconfitte in un'edizione dei Mondiali. Curiosando tra le statistiche del torneo, Germania 2006 occupa un posto speciale: se in 6 occasioni furono tre le squadre imbattute, 14 anni fa furono addirittura cinque. Come da regolamento, le gare decise ai rigori figurano come pareggi e non sconfitte per chi perde. Italia in ottima compagnia tra le magnifiche di quell’estate

Su Sky Sport Uno tutto il Mondiale 2006: la guida