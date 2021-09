In Svizzera per vincere, ma servono i gol degli attaccanti

Si va a Basilea contro la Svizzera, un po' acciaccata in alcuni uomini guida come Shakiri e Xhaka. Si va per vincere, per rinforzare imbattibilità e primo posto nel girone. Si va per ritrovare gol e quella vittoria che, di fatto, nei 90 minuti manca agli azzurri da 3 gare. Segniamo con continuità da 17 gare consecutive, coerenti con la supremazia in fase di possesso e precisione dei passaggi nella metà campo avversaria (insomma di là in casa degli altri ci stiamo e anche bene) ma dobbiamo ritrovare incisività e precisione in zona gol. Le ultime 3 reti le hanno segnate un difensore, Bonucci, e un attaccante esterno Chiesa. Aspettiamo il gol del centravanti Immobile, capocannoniere del campionato e dell’era Mancini con 8 gol. Alle sue spalle, in vista del Mondiale, Mancini ha aperto il casting con Raspdadori, Kean e Scamacca: in comune giovinezza e margini di miglioramento, ma anche tanta inesperienza. Ma questi sono i ragazzi italiani da Mondiale, figli di un campionato che vede titolari tra gli under 23 36 giocatori, di cui solo 12 italiani ed azzurrabili. Mancini ha sempre l’opzione falso 9, situazione delicata? Via il centravanti e uno tra Insigne o Bernardeschi che passa in mezzo.