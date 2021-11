Mancini perde Immobile, ma recupera Barella: il centrocampista dell'Inter ci sarà e verrà schierato in mezzo al campo insieme a Jorginho e Locatelli. Per sostituire l'attaccante della Lazio spazio a Belotti, con l'idea del falso nueve che potrà tornare utile a partita in corso. Problemi anche nella Svizzera, con sette calciatori infortunati e che si affiderà a un modulo ad albero di natale. Ecco le probabili formazioni Condividi

Escluse le partite a eliminazione diretta dell'ultimo Europeo, l'Italia si appresta ad affrontare la partita probabilmente più importante da quando Roberto Mancini è diventato commissario tecnico. Una sfida che assomiglia molto a un dentro o fuori, con gli azzurri chiamati a vincere contro la Svizzera per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022. Nemmeno il successo nel match dell'Olimpico sarebbe sufficiente per il matematico passaggio del turno, ma permetterebbe all'Italia di disporre di due risultati su tre nell'ultimo match sul campo dell'Irlanda del Nord. In caso di pareggio (o peggio ancora di sconfitta) sarebbe invece tutto rinviato all'ultima giornata, con la differenza reti che potrebbe giocare un ruolo fondamentale per decidere chi andrà direttamente ai Mondiali e chi invece dovrà passare attraverso gli spareggi tra Italia e Svizzera. Fischio d'inizio alle ore 20.45, ecco le probabili formazioni del match.

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Mancini: "Belotti e Barella ok, ragazzi carichi" Ciro Immobile si è allenato nella giornata di vigilia, ma non potrà essere a disposizione di Mancini per la sfida alla Svizzera. Out l'attaccante della Lazio, così come Chiellini, Zaniolo e Pellegrini. Pochi dubbi in difesa per Mancini, con Acerbi che sostituirà il capitano della Juventus e affiancherà Bonucci al centro del reparto. A centrocampo recupera Barella, alle prese nei giorni scorsi con un piccolo problema muscolare rimediato nel derby: l'interista ci sarà e formerà il centrocampo a tre insieme a Jorginho e Locatelli. I dubbi riguardano l'attacco, con Mancini che dovrebbe però affidarsi a Belotti al posto di Immobile e accantonare (almeno dal primo minuto) l'idea del falso nueve. A destra Chiesa è favorito su Berardi, mentre a sinistra ci sarà Lorenzo Insigne. ITALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini