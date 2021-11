Guida la Nazionale svizzera dallo scorso agosto dopo l'ottimo ciclo dell'ex laziale Vladimir Petkovic. Il suo palmares di allenatore è praticamente nullo. Ma se c'è una caratteristica che non manca nel curriculum in panchina di Murat Yakin è quella del motivatore. Alla vigilia della sfida con l'Italia le sue parole lo confermano: "Vogliamo qualificarci per il Qatar senza passare attraverso lo spareggio. Ecco perché veniamo a Roma per vincere. Perché non dovrebbe essere possibile? Certo, l'Italia è la favorita. Ma anche la Svezia era outsider nello spareggio per il Mondiale del 2018 e ha eliminato gli azzurri".