Tutto sui playoff che determineranno le ultime tre squadre qualificate al Mondiale in Qatar. Chi parteciperà, quale sarà la formula, dove e quando si giocheranno le ultime, decisive partite

Condividi

Cambia la formula, non il numero di partite. Se nel 2017 l’Italia affrontò in un doppio scontro andata/ritorno la Svezia nel playoff per accedere al Mondiale (non superandolo), questa volta le tre squadre che andranno in Qatar passando dagli “spareggi” se la vedranno con un “gironcino stile final four”.

L’obiettivo naturalmente è quello di evitare questa strada, ma nel caso quali sarebbero le possibili avversarie dell’Italia? E quando si giocherebbe?

Come funzionano i playoff? approfondimento Irlanda del Nord: chi sono e dove giocano Partiamo dalla “formula” dei playoff, a gironi. Accedono ai playoff 12 squadre in tutto, le 10 seconde nei 10 gironi di qualificazione più le 2 migliori dell’ultima Nations League non qualificate attraverso i gironi di qualificazione. Dodici squadre che verranno divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno.



Attraverso un sorteggio, in ogni girone ci saranno 2 teste di serie e 2 non teste di serie. Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinali in gara unica che determineranno le due vincenti che si scontreranno nella finale, sempre in gara unica. Dai 3 gironi usciranno dunque le ultime 3 qualificate al Mondiale per l’Europa.

Quali squadre partecipano ai playoff? leggi anche Mancini: "Evitiamo ansie e giochiamo per vincere" Le dodici squadre che partecipano ai playoff saranno innanzitutto ordinate in base ai punti fatti nel girone di qualificazione (ed eventualmente alla differenza reti). Le prime sei saranno teste di serie, le altre 4 più le 2 provenienti dalla Nations League saranno non teste di serie. Al momento, quando manca l’ultima partita dei gironi di qualificazione, le seconde che andrebbero ai gironi sarebbero: Russia, Macedonia del Nord, Serbia, Svizzera, Svezia, Polonia, Galles, Scozia, Turchia, Finlandia più Austria e Repubblica Ceca dalla Nations League.

Se l’Italia non dovesse passare come prima del girone sarebbe quasi certamente testa di serie (visti i 15 punti fin qui raccolti) e quindi si troverebbe ad affrontare in semifinale una tra Scozia, Turchia, Finlandia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca, e nell’eventuale finale una tra Serbia, Svezia, Russia, Polonia e Galles.



La situazione delle seconde, naturalmente, può ancora cambiare con l’ultima partita del girone, così come la loro “graduatoria” (che determina chi è testa di serie). Al momento sono sicure di partecipare ai playoff solo Russia, Macedonia del Nord (girone concluso), Austria (che è anche sicura di non essere testa di serie), Scozia, Galles e Repubblica Ceca. Oltre all’Italia, però, rischiano anche Spagna o Portogallo, ad esempio.

Quando sarà il sorteggio? vedi anche Italia, due cambi contro l'Irlanda del Nord? A determinare i gironi sarà un sorteggio, che si terrà il 26 novembre 2021, alle 17, a Zurigo. Si darà vita così a tre “gruppi” o “percorsi” (A, B, C) da 4 squadre ciascuno (due teste di serie e due non teste di serie in ogni gruppo). Le due teste di serie affronteranno le due non teste di serie in semifinale (gara unica), e le vincenti si scontreranno in finale (gara unica).

La situazione nei gironi (e le probabili seconde) leggi anche Croazia al Mondiale, Russia e Macedonia ai playoff Questa la situazione nei gironi di qualificazione (prima e seconda a 90’ dalla fine; le seconde, in grassetto, vanno ai playoff). Girone A: Portogallo o Serbia (manca lo scontro diretto decisivo, al Portogallo basta un pareggio per vincere il girone)

Portogallo o (manca lo scontro diretto decisivo, al Portogallo basta un pareggio per vincere il girone) Girone B: Spagna o Svezia (manca lo scontro diretto decisivo, alla Spagna basta un pareggio per vincere il girone)

Spagna o (manca lo scontro diretto decisivo, alla Spagna basta un pareggio per vincere il girone) Girone C: Italia o Svizzera (squadre a pari punti, azzurri con 2 gol di vantaggio nella differenza reti. Ultima giornata: Irlanda del Nord-Italia, Svizzera-Bulgaria)

Italia o (squadre a pari punti, azzurri con 2 gol di vantaggio nella differenza reti. Ultima giornata: Irlanda del Nord-Italia, Svizzera-Bulgaria) Girone D: Francia prima già qualificata. Finlandia o Ucraina (Finlandia 11 punti, Ucraina 9. Ultima giornata: Finlandia-Francia, Bosnia-Ucraina)

Francia prima già qualificata. o Ucraina (Finlandia 11 punti, Ucraina 9. Ultima giornata: Finlandia-Francia, Bosnia-Ucraina) Girone E: Belgio primo già qualificato. Galles o Repubblica Ceca (Galles 14 punti, Repubblica Ceca 11. Differenza reti +5 e +3. Ultima giornata: Galles-Belgio, Repubblica Ceca-Estonia. Chi non passa come seconda, accede comunque ai playoff attraverso la Nations League, ma in quel caso sicuramente non da testa di serie)

Belgio primo già qualificato. o Repubblica Ceca (Galles 14 punti, Repubblica Ceca 11. Differenza reti +5 e +3. Ultima giornata: Galles-Belgio, Repubblica Ceca-Estonia. Chi non passa come seconda, accede comunque ai playoff attraverso la Nations League, ma in quel caso sicuramente non da testa di serie) Girone F: Danimarca prima già qualificata. Scozia seconda già ai playoff

Danimarca prima già qualificata. Girone G: Olanda o Turchia o Norvegia (Classifica al momento: Olanda 20, Norvegia 18, Turchia 18. Ultima giornata: Olanda-Norvegia, Montenegro-Turchia. La prima va direttamente al Mondiale, la seconda ai playoff)

Olanda o o Norvegia (Classifica al momento: Olanda 20, Norvegia 18, Turchia 18. Ultima giornata: Olanda-Norvegia, Montenegro-Turchia. La prima va direttamente al Mondiale, la seconda ai playoff) Girone H: Croazia qualificata come prima, Russia come seconda

Croazia qualificata come prima, come seconda Girone I: Inghilterra o Polonia (Inghilterra quasi certa del primo posto, le basta un pareggio contro San Marino)

Inghilterra o (Inghilterra quasi certa del primo posto, le basta un pareggio contro San Marino) Girone J: Germania qualificata come prima, Macedonia del Nord come seconda