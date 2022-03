In vista della gara da dentro o fuori di giovedì 24 a Palermo il ct sembra avere le idee chiare: Bonucci out, Chiellini dovrebbe essere risparmiato per l'eventuale finale. Mancini-Bastoni coppia centrale di difesa, in avanti tridente formato da Berardi, Immobile e Insigne. Per superare la Macedonia l'Italia punta sulla forza dell'attacco: già quattro i giocatori in doppia cifra in campionato. Arbitra Turpin: precedenti positivi con gli Azzurri I CONVOCATI PER I PLAYOFF MONDIALI Condividi

Dentro o fuori, l'Italia non può sbagliare. Manca sempre meno alla prima gara dei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 e nel ritiro di Coverciano prosegue senza sosta il lavoro della Nazionale agli ordini di Roberto Mancini. Giovedì 24 marzo, allo stadio Renzo Barbera sold out per l'occasione, gli Azzurri affronteranno la Macedonia del Nord nella prima sfida degli spareggi. E in vista della gara di Palermo il ct sembra avere le idee chiare.

Niente esperimenti: Mancini con i fedelissimi IL CT Mancini: "Vogliamo andare al Mondiale per vincere" "Non c'è tempo per sperimentare". Mancini è stato chiarissimo: pochi dubbi e tante conferme per il ct, che per il primo match contro la Macedonia del Nord dovrebbe dunque puntare sui suoi fedelissimi. Al momento, in attesa di conferme dai prossimi allenamenti, la formazione che scenderà in campo a Palermo sembrerebbe essere già definita. Qualche novità in difesa, dove mancherà anche Di Lorenzo (qui le news sul suo infortunio) oltre al lungodegente Spinazzola. Davanti a Donnarumma, dunque, sull'out di destra dovrebbe esserci Florenzi, con Emerson sulla fascia opposta, mentre al centro non sarà a disposizione Bonucci, che è stato convocato ma non è ancora pronto per giocare: il ct proverà a recuperarlo per l'eventuale finale contro la vincente di Portogallo-Turchia e potrebbe pensare di preservare in vista di quella partita anche Chiellini. Per questo la coppia centrale dovrebbe essere composta da Mancini e Bastoni, con Acerbi in panchina. A centrocampo solo certezze: in campo Barella, Jorginho e Verratti. Stesso discorso per quanto riguarda l'attacco: il tridente titolare sarà composto da Berardi, Immobile e Insigne.

Italia all'attacco leggi anche Il calendario della Nazionale ai playoff mondiali Se è vero che la difesa è in emergenza, la forza della Nazionale è in attacco. Numeri davvero confortanti per Mancini, che per la sfida con la Macedonia del Nord e - si spera - per l'eventuale finale contro la vincente dell'altro match del raggruppamento, quello tra Portogallo e Turchia, potrà contare su un reparto offensivo particolarmente prolifico. Sono ben quattro, tra quelli convocati dal ct, i giocatori ad essere già andati in doppia cifra in campionato. L'attaccante che porta in dote più gol alla Nazionale è Immobile, a segno 21 volte in Serie A con la Lazio, seguito dal duo del Sassuolo composto da Berardi e Scamacca, rispettivamente a quota 14 e 13 reti, e da Joao Pedro, l'esordiente in azzurro che ha timbrato 10 volte il cartellino con il Cagliari. A un passo dalla doppia cifra in campionato anche Raspadori e Pellegrini, in gol rispettivamente 9 e 8 volte con Sassuolo e Roma. 7 gol infine per Insigne col Napoli, 6 per Zaccagni con la Lazio.

L'importanza di Berardi TRAGUARDO Berardi nel "club" dei centenari di A in attività Parecchi, dunque, i giocatori prolifici. Ma analizzando alcune statistiche, si può notare come un giocatore fondamentale per l'Italia potrebbe essere Domenico Berardi, al top in tre classifiche. Leader assoluto del Sassuolo, l'attaccante calabrese sta vivendo una stagione straordinaria in termini di rendimento e di numeri. Oltre ai 14 gol segnati in campionato, in Serie A Mimmo è già andato anche in doppia cifra di assist: 11 i servizi vincenti per i compagni, ben cinque in più rispetto a Insigne, il secondo uomo-assist tra i convocati di Mancini per i playoff mondiali. Tra gli Azzurri, Berardi è anche il giocatore che ha creato più occasioni in campionato (70): potrebbe essere lui l'uomo decisivo per battere la Macedonia del Nord e ottenere il pass per la finale da giocare contro la vincente di Portogallo-Turchia.