Le nazionali che erano intenzionate a scendere in campo con la fascia arcobaleno (per protestare contro la repressione del Qatar verso la comunità LGBTQI+) hanno rinunciato dopo la minaccia della Fifa di ammonire i capitani che l'avessero indossata. Sarà consentito però l'uso della fascia "No discrimination", inizialmente prevista per le partite dei quarti di finale

Una questione che aveva visto diverse nazionali (otto, in partenza) pronte a protestare indossando la fascia arcobaleno al posto di quella "autorizzata" dalla Fifa. Poi, dopo la minaccia della Fifa di arrivare a punire con il cartellino giallo chi avesse trasgredito, i primi dietro-front (prima la Francia, poi l'Olanda) e il comunicato delle federazioni interessate, che si dicevano "deluse" e che accettavano a malincuore di non indossare la fascia. Fino al comunicato ufficiale della Fifa che permette a chi lo voglia, fin da subito, di indossare la fascia con il messaggio "No Discrimination" , inizialmente prevista per i quarti di finale.

Francia e Olanda sono state le prime a fare marcia indietro , con il capitano francese Lloris che ieri in conferenza stampa ha espresso i suoi dubbi dichiarando che “Bisogna rispettare le regole del Qatar” , e l’olandese Van Dijk che ha fatto sapere di non essere "entusiasmato" dalla prospettiva di cominciare una partita da ammonito.

Una questione che si è "risolta" solo nelle ultime ore, dopo un'accesa riunione nella serata di domenica in cui la Fifa era arrivata a ventilare l'ipotesi del cartellino giallo per i capitani che avessero indossato la fascia arcobaleno. Tra questi c’era anche Harry Kane dell'Inghilterra, che sarebbe stato il primo a dover scendere in campo (alle 14, contro l'Iran). Oltre all’ Inghilterra , le altre squadre che prima del Mondiale si erano impegnate a indossare la fascia “One Love” erano Galles , Danimarca, Belgio, Germania, Svizzera, Francia e Olanda .

Il comunicato delle altre nazionali

vedi anche

Le immagini più belle della cerimonia inaugurale

Dopo i primi "ritiri", arriva il comunicato di Inghilterra, Galles, Olanda, Germania, Belgio, Danimarca, Svizzera, con il quale, di fatto, tutte le nazionali rinunciano a indossare la fascia arcobaleno: "La Fifa è stata molto chiara sul fatto che imporrà sanzioni sportive se i nostri capitani indosseranno la fascia arcobaleno. Come federazioni nazionali, non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero incorrere in sanzioni sportive, comprese le ammonizioni, quindi abbiamo chiesto ai capitani di non tentare di indossare la fascia durante le partite del Mondiale".



"Eravamo disposti a pagare multe che normalmente si applicherebbero alle violazioni dei regolamenti sui kit (le regole della Fifa stabiliscono che i giocatori possano indossare solo divise e attrezzature autorizzate dalla Fifa stessa e che qualsiasi violazione potrebbe portare a una multa di circa 9.000 sterline, ndr) e avevamo un forte impegno a indossare la fascia al braccio", si legge ancora nel comunicato. "Tuttavia, non possiamo mettere i nostri giocatori nella situazione in cui potrebbero essere ammoniti o addirittura costretti a lasciare il campo di gioco. Siamo molto frustrati dalla decisione della Fifa che riteniamo senza precedenti: abbiamo scritto alla Fifa a settembre informandola del nostro desiderio di indossare la fascia 'One Love' per sostenere attivamente l'inclusione nel calcio e non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e allenatori sono delusi: sono forti sostenitori dell'inclusione e mostreranno supporto in altri modi".