Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: goleade per Spagna e Belgio
La Spagna spazza via la Turchia con un clamoroso 6-0, stesso risultato con cui il Belgio batte il Kazakistan (doppietta per De Bruyne). La Germania si rialza dopo il ko all'esordio e batte l'Irlanda del Nord, ma vince anche la Slovacchia (al 90' contro Lussemburgo) che resta in testa al girone davanti ai tedeschi. Vittorie anche per Olanda, Polonia, Georgia e Macedonia del Nord. Tutti i risultati della serata di qualificazioni
- De Bruyne (Belgio/Napoli): 86' e due gol
- Gineitis (Lituania/Torino): 90' e un gol
- Elmas (Macedonia del Nord/Napoli): 83' e un gol
- De Ketelaere (Belgio/Atalanta): 90'
- Saelemaekers (Belgio/Milan): 27'
- Dumfries (Olanda/Inter): 90'
- De Vrij (Olanda/Inter): 62'
- Goglichidze (Georgia/Udinese): 90'
- Lobotka (Slovacchia/Napoli): 90'
- Obert (Slovacchia/Cagliari): 45'
- Calhanoglu (Turchia/Inter): 68'
- Yildiz (Turchia/Juventus): 90'
- Celik (Turchia/Roma): 27'
- Morata (Spagna/Como): 17'
- Skorupski (Polonia/Bologna): 90'
- Zalewski (Polonia/Atalanta): 68'
- Zielinski (Polonia/Inter): 90'
- Buksa (Polonia/Udinese): 10'
- 7' Gnabry (G), 34' Price (I), 69' Amiri (G), 72' Wirtz
- 90' Rigo
- 6' e 62' Pedri, 22', 45'+1 e 57' Merino, 53' Torres
- 30' Kvaratskhelia, 33' Gagnidze, 65' Mikautadze
- 11' e 63' Depay (O), 33' Timber (O), 36' Gineitis (L), 43' Girdvainis (L)
- 27' Cash (P), 45'+2 Lewandowski (P), 55 Kaminski (P), 88' Kallman (F)
- 42' e 84' De Bruyne, 44' e 60' Doku, 51' Raskin, 87' Meunier
- 15' Elmas, 52' Bardhi, 56' Vhurlinov, 82' Qamili, 90' Stankovski