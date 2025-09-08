Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: Croazia senza problemi, colpo Danimarca
Nessun problema per la Croazia di Modric e Sucic, che batte 4-0 il Montenegro di Krstovic e si prende la vetta del girone in vista dello scontro diretto con la Repubblica Ceca. La Danimarca domina in casa della Grecia: 3-0, in gol anche Hojlund. La Svizzera supera la Slovenia, crolla la Svezia in casa del Kosovo. Vittoria in trasferta per la Scozia di McTominay sulla Bielorussia. Far Oer batte Gibilterra
- Akanji (Svizzera/Inter): 90'
- Freuler (Svizzera/Bologna): 90'
- Aebisher (Svizzera/Pisa): 28'
- Sohm (Svizzera/Fiorentina): 4'
- Lovric (Slovenia/Udinese): 20' (uscito per infortunio)
- McTominay (Scozia/Napoli): 90'
- Gilmour (Scozia/Napoli): 82'
- Ferguson (Scozia/Bologna): 90'
- Adams (Scozia/Torino): 83' e un gol
- Miller (Scozia/Udinese): 4'
- Modric (Croazia/Milan): 82'
- Sucic (Croazia/Inter): 71'
- Pasalic (Croazia/Atalanta): 61'
- Moro (Croazia/Bologna): 8'
- Baturina (Croazia/Como): 19'
- Hojlund (Danimarca/Napoli): 27' e un gol
- Krstovic (Montenegro/Atalanta): 90'
- Muric 90' (Kosovo/Sassuolo): 90'
- Vojvoda (Kosovo/Como): 90'
- Hien (Svezia/Atalanta): 90'
- Tsimikas (Grecia/Roma): 90'
- Gronbaek (Danimarca/Genoa): 4'
- Di Lorenzo (Italia/Napoli): 90'
- Mancini (Italia/Roma): 90'
- Bastoni (Italia/Inter): 90' + autogol
- Dimarco (Italia/Inter): 78'
- Politano (Italia/Napoli): 68' + gol
- Locatelli (Italia/Juve): 90' + autogol
- Barella (Italia/Inter): 68
- Kean (Italia/Fiorentina): 78' + 2 gol
- Orsolini (Italia/Bologna): 22'
- Frattesi (Italia/Inter): 22'
- Cambiaso (Italia/Juve): 12'
- Maldini (Italia/Atalanta): 3'
- 26' Rexhbecaj, 42' Muriqi
- 18' Elvedi, 33' Embolo, 38' Ndoye
- 32' Damsgaard, 62' Christensen, 81' Hojlund
- 43' Adams, 65' aut. Volkov
- 35' Jakic, 51' Kramaric, 85' aut Kuc, 92' Perisic
- 68' Agnarsson
- 16' aut. Locatelli (IT), 40' e 54' Kean (IT), 52' e 89' Peretz (IS), 58' Politano (IT), 81' Raspadori (IT), 87' aut. Bastoni (IT), 91' Tonali (IT)