Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: Croazia senza problemi, colpo Danimarca

Nessun problema per la Croazia di Modric e Sucic, che batte 4-0 il Montenegro di Krstovic e si prende la vetta del girone in vista dello scontro diretto con la Repubblica Ceca. La Danimarca domina in casa della Grecia: 3-0, in gol anche Hojlund. La Svizzera supera la Slovenia, crolla la Svezia in casa del Kosovo. Vittoria in trasferta per la Scozia di McTominay sulla Bielorussia. Far Oer batte Gibilterra

LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI - IL CALENDARIO

