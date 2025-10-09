Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: pari Croazia, goleada dell'Austria

Qual. mondiali fotogallery
4 foto

Prima giornata di gare di qualificazioni Mondiali con le nazionali europee in campo. Lo scontro al vertice tra Repubblica Ceca e Croazia termina 0-0, nessun problema per Olanda e Danimarca (trascinata dalla doppietta di Hojlund), in vetta ai rispettivi gironi. La Scozia ribalta la Grecia grazie a Ferguson (anche Tsimikas in gol). L'Austria ne fa 10 a San Marino, il Montenegro allenato da Vucinic crolla a sorpresa contro le Far Oer (4-0)

