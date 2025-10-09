Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: pari Croazia, goleada dell'Austria
Prima giornata di gare di qualificazioni Mondiali con le nazionali europee in campo. Lo scontro al vertice tra Repubblica Ceca e Croazia termina 0-0, nessun problema per Olanda e Danimarca (trascinata dalla doppietta di Hojlund), in vetta ai rispettivi gironi. La Scozia ribalta la Grecia grazie a Ferguson (anche Tsimikas in gol). L'Austria ne fa 10 a San Marino, il Montenegro allenato da Vucinic crolla a sorpresa contro le Far Oer (4-0)
- BIELORUSSIA-DANIMARCA 0-6
- 14' Froholdt, 19' e 45' Hojlund, 45'+6 Dorgu, 66' e 78' Dreyer
- SCOZIA-GRECIA 3-1
- 62' Tsimikas (G), 64' Christie (S), 80' Ferguson (S), 90'+3 Dykes (S)
- FINLANDIA-LITUANIA 2-1
- 25' Sirvys (L), 48' Kallman (F), 55' Markhiev (F)
- MALTA-OLANDA 0-4
- 12' rig. e 49' rig. Gakpo, 57' Reijnders, 90'+3 Depay
- AUSTRIA-SAN MARINO 10-0
- 7' Schmid, 8', 47', 83' e 84' Arnautovic, 24' Gregoritsch, 32' e 42' Posch, 45' Laimer, 76' Wurmbrand
- CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA 2-2
- 10' Katic (B), 36' aut. Michael (C), 45'+1 Laifis (C), 90+7 rig. Pittas (C)
- REPUBBLICA CECA-CROAZIA 0-0
- FAR OER-MONTENEGRO 4-0
- 16' e 55' Sorensen, 36' aut Roganovic, 72' rig. Frederiksberg