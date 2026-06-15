 Mondiali 2026, Belgio-Egitto: le probabili formazioni | Sky Sport
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Mondiali 2026, Belgio-Egitto: le probabili formazioni

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Il Belgio di Rudi Garcia esordisce al Mondiale contro l'Egitto a Seattle: calcio d'inizio alle ore 21 italiane. Davanti spazio al duo del Napoli De Bruyne-Lukaku, mentre l'Egitto dovrebbe schierare Salah anche se non è al 100%

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