Il Belgio di Rudi Garcia esordisce al Mondiale contro l'Egitto a Seattle: calcio d'inizio alle ore 21 italiane. Davanti spazio al duo del Napoli De Bruyne-Lukaku, mentre l'Egitto dovrebbe schierare Salah anche se non è al 100%
- Portiere: THIBAUT COURTOIS
- Terzino destro: THOMAS MEUNIER
- Difensore centrale: NATHAN NGOY
- Difensore centrale: ARTHUR THEATE
- Terzino sinistro: MAXIM DE CUYPER
- Mediano: AMADOU ONANA
- Mediano: YOURI TIELEMANS
- Esterno destro: LEANDRO TROSSARD
- Trequartista: KEVIN DE BRUYNE
- Esterno sinistro: JEREMY DOKU
- Attaccante: ROMELU LUKAKU
- Nessun ballottaggio per l'esordio al Mondiale 2026 del Belgio di Rudi Garcia, che dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con entrambi gli 'italiani' Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku dal 1'
- Pochi dubbi anche per Hossam Hassan: l'unico riguarda Mohamed Salah, in grado di giocare ma non ancora al 100% dopo i problemi al bicipite femorale di fine stagione