2-0 degli Usa sull'Australia e qualificazione ottenuta dalla nazionale di Pochettino, protagonista di un primo tempo dominante. Il migliore è Balogun, che propizia l'autorete del vantaggio, ma spiccano i 7 tra gli statunitensi. Tra gli oceanici entra Volpato nella ripresa ed è il più pericoloso: tutti i voti
- MATT FREESE voto 6
- ALEX FREEMAN voto 7
- CHRIS RICHARDS voto 6
- TIM REAM voto 6
- ANTONEE ROBINSON voto 6,5
- TYLER ADAMS voto 6
- MALIK TILLMAN voto 6,5
- SERGINO DEST voto 7
- WESTON MCKENNIE voto 6,5
- RICARDO PEPI voto 6
- FOLARIN BALOGUN voto 7 (MVP)
- Dal 74' BERHALTER voto 6
- Dall'80' TRUSTY voto sv
- Dall'80' SKALLY voto sv
- Dal 95' REYNA voto sv
- Dal 95' WRIGHT voto sv
- BEACH voto 6
- ITALIANO voto 5,5
- CIRCATI voto 5,5
- SOUTTAR voto 6
- BOURGESS voto 4,5
- Dal 46' GERIA voto 6
- BOS voto 5
- LECKIE voto 6
- dal 61' VOLPATO voto 6,5
- O'NEILL voto 6
- OKON-ENGSTLER voto 6
- dal 78' IRVINE voto sv
- VELLUPILAY voto 5
- dal 46' METCALFE voto 6
- TOURÉ voto 5,5
- Dal 46' IRANKUNDA voto 6